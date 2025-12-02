Finaliza la segunda vendimia más abundante de la década en Ribera de Duero

La Denominación de Origen Ribera del Duero ha dado ete martes por finalizada la vendimia de 2025 con una producción total de 129.555.457 kilogramos de uva, lo que sitúa la campaña como la segunda más abundante de la última década.

La recolección se desarrolló entre el 28 de agosto y el 28 de octubre y presentó una excelente calidad y sanidad, según informan fuentes del Consejo Regulador.

Con una superficie inscrita de 27.468 hectáreas, el rendimiento medio alcanzó los 4.716 kilogramos por hectárea, mientras que las variedades tintas supusieron el 98,89 por ciento de la vendimia.

La campaña estuvo marcada por la presencia de mildiu y episodios de pedrisco en distintas zonas, aunque el sector logró una maduración lenta y equilibrada gracias a la gestión del viñedo en un año catalogado como cálido.

De esta forma, más del 65 por ciento de la superficie se vendimió a mano, un sistema que permitió seleccionar racimos en el propio viñedo y reducir daños en la uva y la planta, un aspecto relevante en un contexto climático adverso.

Además, el Consejo Regulador reforzó su programa de control con aforos de producción, análisis periódicos de maduración, inspecciones en campo y auditorías en bodega, medidas destinadas a asegurar la trazabilidad del origen y el cumplimiento de la normativa.

Los vinos de 2025 presentarán equilibrio, estructura y potencial de guarda. En blancos y rosados se prevé una elevada intensidad aromática y buena complejidad. En tintos, el pequeño tamaño de la baya y el elevado punto de color auguran vinos con taninos pulidos, acidez equilibrada y capacidad de envejecimiento, en una línea similar a la añada 2024.

"La campaña ha demostrado la fortaleza de Ribera del Duero así como el compromiso y preecisión de viticultores y bodegas, lo que ha permitido obtener una uva de calidad excepcional y una de las cosechas más abundantes de la última década”, destaca Enrique Pascual, presidente del Consejo Regulador ribereño.