La flota de Renault Group preparada para la 70 edición de Seminci

Renault Group, patrocinador de la 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), ha entregado la flota de 25 vehículos a la organización del festival. Todos los vehículos que se encargarán de los protagonistas del festival han sido fabricados en las tres factorías que forman el Polo Iberia Vehículo, donde se producen cinco de los siete vehículos de la gama híbrida de Renault Group: Renault Captur, Symbioz, producidos en la factoría de Valladolid, y Austral, Espace y Rafale, fabricados en la planta de Palencia.

Seminci es un festival que se ha convertido en referente mundial, como lo demuestra que este año celebre su 70 edición. Por este motivo, hemos rememorado una foto histórica del festival que corresponde a la edición 32 del festival, celebrado en 1987. Realizada en el teatro Calderón y protagonizada por los modelos R11, R18 y R21 ha sido la inspiración para su revival en 2025 con los modelos Renault Symbioz, Austral, Espace y Rafale. Ambas fotos tienen un denominador común, las dos presumen de vehículos “Made in Spain” mundialmente conocidos y producidos en las factorías de Renault Group enCastilla y León a lo largo de la historia.

Este acuerdo refuerza el compromiso de Renault Group con la sociedad de Castilla-León, en este caso en el ámbito de la cultura, contribuyendo así a reforzar la imagen de la industria del automóvil de la región más allá de sus fronteras.