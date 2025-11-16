Formación especializada en nuevas técnicas para combatir los incendios en Zamora y Salamanca

El sistema de Protección Civil cuenta con gran variedad de perfiles personales y profesionales para la adopción de medidas para impedir que un incendio que se puede iniciar en la interfaz urbano forestal acabe convirtiéndose en un gran incendio forestal. Una muestra significativa de esos perfiles se han dado cita como alumnado de la jornada formativa que bajo el título 'Técnicas de autoprotección, seguridad e intervención en incendios de interfaz urbano forestal para equipos multidisciplinares', ha reunido en Zamora a cinco bomberos de la Diputación, siete técnicos del Centro Contra la Defensa del Fuego, hasta veinte alcaldes y personal de servicios de los Ayuntamientos zamoranos de Carbajales de Alba, Figueruela de Alba, Mahíde, Micereces de Tera, Porto y Rábano de Aliste, de los Ayuntamientos salmantinos de El Manzano, Monleras y Béjar, y a cincuenta voluntarios de las agrupaciones y asociaciones de protección civil de Salamanca (Villares de la Reina, de Alba de Tormes, de Béjar y Salamanca ) y de Zamora (agrupaciones de Zamora, Alcañices, Benavente y Toro).

En las ocho horas lectivas han podido conocer cuáles son las técnicas más novedosas para la extinción de los incendios que se inician en la interfaz, métodos que sin duda contribuirán a mejorar la protección de las poblaciones, optimizar los protocolos de autoprotección y reforzar la seguridad de los equipos intervinientes.

En la jornada también se ha abordado cómo mejorar el trabajo en equipo, para conocer cómo y cuáles son los equipos y sistema de autoprotección, prevención y extinción de incendios interfaz, cómo se realiza la evacuación o confinamiento en este tipo de incendios y cómo prestar los primeros auxilios y ayudar a los equipos de asistencia sanitaria, coordinándose para el salvamento y rescate de víctimas.

Las agrupaciones de voluntarios de protección civil han participado en la formación con las autobomba que en los últimos meses han recibido de la Agencia de Protección Civil y Emergencias y se les dará formación para su manejo durante este tipo de incendios.Por su parte, el Centro de Defensa de Fuego colabora aportando una C14 de Alcañices y una C13 de Villaralbo.

La directora de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, Irene Cortés Calvo, ha puesto fin a la jornada formativa y ha aprovechado para anunciar que esta es la primera de un paquete formativo de seis actividades que se desarrollarán entre noviembre y diciembre con una inversión cercana a los 250.000 euros. La siguiente jornada dentro de siete días en Vilviestre del Pinar (Burgos). Cortés ha insistido en que la importancia de esta formación radica en que, además de mejorar las capacidades de quienes constituyen el alumnado, cuando la formación concluya la Consejería dispondrá de un estudio-conclusión que contendrá las lecciones aprendidas y las propuestas de mejora que puedan aplicarse en la próxima campaña de extinción de incendios forestales.