Francisco Vázquez carga contra Vox: "Buscar votos entre las cenizas es despreciar a esta tierra y a sus gentes en un momento tan difícil”

El secretario general del Partido Popular de Castilla y León (PPCyL), Francisco Vázquez, aseguró que “buscar votos entre las cenizas es despreciar a esta tierra y a sus gentes en un momento tan difícil”. Así respondió la formación al anuncio del portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes regionales, David Hierro, quien informó hoy de que han pedido al Juzgado de León que investigue un posible delito de homicidio imprudente por la muerte de tres personas en los incendios.

“No todo vale”, reiteró Francisco Vázquez, y aseguró que la formación de Santiago Abascal “debe explicar por qué en los incendios del año 2022, cuando Vox formaba parte del Gobierno, no fue a la justicia”.

“Lamentablemente, en otras comunidades autónomas ha habido fallecidos en incendios y no sabemos si Vox ha denunciado a los gobiernos autonómicos. Mucho me temo que no. Por lo tanto, es evidente que buscan sacar rédito electoral con los incendios”, concluyó.