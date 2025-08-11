El fuego de Zamora apunta a intencionado: Se inicio con dos focos a la vez

Si la situación del incendio de Yeres, en León, que ha afectado al Parque Natural de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, parece que está mejorando y los vecinos de los pueblos de alrededor evacuados han regresado ya a sus casas, parece que lo mismo ocurre con el otro gran incendio que se declaraba ayer domingo en la localidad zamorana de Molezuelas de Carballeda, en la comarca de Benavente, que ya ha arrasado más de 3.500 hectáreas según las primeras estimaciones, además de varias casas antiguas, algún palomar, aves agrícolas y ganaderas e inclso alguna de material de ferreteria.

Un fuego de nivel dos de peligrosidad que tembién obligaba a desalojar a unas 850 personas de varias localidades como la propia Molezuela, además de Congosta y Cubo de Benavente, que parece que evoluciona favorablemente también, donde la llama se ha reducido considerablemente.

Si bien, se mantiene cortada una carretera provincial que une Congosta y Cubo de Benavente, la provincial ZA-P-2554.

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, ha avanzado que el fuego ha arrasado en su mayor parte monte bajo, matorral y arbolado de roble y se ha adentrado un poco también en la provincia de León.

Incendio forestal declarado en Moliezuelas de la Carballeda (Zamora) Guardia Civil Agencia EFE

Según las primeras investigaciones el fuego pudo tener un origen intencionado, ya que se inició en dos focos a la vez.

Aunque actualmente se encuentra perimetrado y acotada la zona, la situación puede cambiar ya que este lunes por la tarde se espera que se reavive el viento, como ocurrió el domingo, lo que avivó las llamas y dificultó las labores de extinción.

En la zona trabajan unos 160 efectivos de extinción de la Junta de Castilla y León, la UME y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico junto a una decena de medios aéreos que han intervenido.

En las próximas horas está previsto el regreso progresivo de los cerca de 850 desalojados en Molezuelas de la Carballeda, Cubo de Benavente, Congosta y Uña de Quintana.

Ayudas

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha referido a esta oleada de incendios en la comunidad en sus redes sociales, donde ha asegurado que está centrado en ellos y en su evolución, y ha comprometido la ayuda del Gobierno autonómico para reconstruir todos los bienes afectados.

Además, según publica en su cuenta oficial de X, varios de estos fuegos podría haber sido provocados, por lo que asegura que “amos a ser implacables con los autores de estos atentados contra la vida y la seguridad de las personas y de nuestro patrimonio histórico y natural”.