Las fuertes rachas de viento provocan el cierre de parques y jardines en Castilla y León

Castilla y León se encuentra este miércoles 12 de noviembre en alerta por fuertes rachas de viento. Esto está provocando que los ayuntamientos estén llevando a cabo medidas para evitar riesgos. Una de las principales es el cierre de parques y jardines con el objetivo de que no se produzcan desgracias por la caída de ramas.

Es el caso de Salamanca, cuyo Ayuntamiento adoptó una serie de medidas preventivas para garantizar la seguridad de los peatones, incluido el cierre de los parques de la ciudad y la zona arbolada de la Ciudad Deportiva de la Aldehuela.

De este modo, permanece cerrado el parque de los Jesuitas, el Botánico de Huerta Otea, el Jardín de la Merced, la zona de pinos del parque Picasso, la zona infantil y el entorno del cedro catalogado del La Alamedilla, el paseo de Carmelitas a la altura del Campo de San Francisco y la zona de pinos del Jardín de los Gozos y las Sombras.

La medida permanecerá activa hasta que las rachas de viento y las condiciones climatológicas adversas remitan y no supongan ningún riesgo para la población por caída de ramas. El Consistorio recordó la importancia de extremar todas las precauciones que sean necesarias y protegerse del viento. Además, recomendó retirar elementos exteriores de terrazas, balcones y azoteas.

Mientras, los servicios municipales de Bomberos, Policía Local y Parques y Jardines están a pleno rendimiento para poder atender los avisos que pudieran registrarse.

En la misma línea, el Ayuntamiento de Segovia, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, ha procedido al cierre temporal de los parques y jardines de la ciudad y de los barrios incorporados, ante la situación de alerta meteorológica decretada por la AEMET, que prevé rachas de viento superiores a los 80 km/h. Esta medida preventiva tiene como objetivo evitar posibles incidentes y garantizar la seguridad ciudadana.

Mientras se mantenga la alerta amarilla, prevista hasta mañana, el Consistorio recomienda a la población evitar transitar por zonas arboladas, así como mantenerse alejada de fachadas, cornisas y estructuras susceptibles de desprendimiento o caída a causa del viento.

El Ayuntamiento agradece la comprensión y colaboración de los vecinos ante estas medidas, que permanecerán en vigor hasta que las condiciones meteorológicas mejoren, y reitera su llamamiento a extremar la precaución durante las próximas horas.