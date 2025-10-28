Acceso

Gago reivindica el juego privado y presencial como una actividad empresarial legítima

El consejero de la Presidencia reafirma el compromiso de la Junta con la responsabilidad social, así como con la libertad empresarial y la seguridad jurídica del sector

González Gago en su intervención en el Congreso que se celebra en Palencia
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha inaugurado en Palencia el 18º Congreso de Juego de Castilla y León, reafirmando el compromiso del Gobierno autonómico con la responsabilidad social, así como con la libertad empresa y la seguridad jurídica del sector.

En su intervención, el consejero de la Presidencia ha subrayado ante casi 300 representantes de las Administraciones Públicas y de las empresas que el juego “es una actividad empresarial legítima, amparada por el derecho a la libertad de empresa y de mercado, que genera empleo, riqueza y recursos públicos, y que se desarrolla bajo una regulación estricta y garantista”.

En este sentido, González Gago ha recordado que Castilla y León cuenta con un modelo de juego privado plenamente normalizado, socialmente integrado y responsable, fruto del diálogo permanente entre la Administración Autonómica, el sector empresarial y las organizaciones sociales; un diálogo que permite que el juego privado presencial en Castilla y León se practique de forma moderada, bajo control administrativo, y con mecanismos de protección frente al uso problemático o excesivo.

El consejero ha puesto en valor el papel de las más de 450 empresas que operan en el sector en la comunidad, que sostienen alrededor de 2.000 empleos directos y que aportan más de 60 millones de euros anuales a las arcas públicas autonómicas: “Son datos que demuestras el peso económico y social de una actividad que se desarrolla con transparencia, responsabilidad y compromiso con la legalidad”, ha afirmado.

La política del Gobierno autonómico sobre el juego y las apuestas se basa en dos pilares: la protección de los consumidores y usuarios, y la seguridad jurídica del sector empresarial. Castilla y León mantiene una completa regulación de todas las modalidades de juego presencial: casinos, bingos, salones de juego, apuestas y máquinas, que garantiza un marco normativo estable y de futuro.

González Gago ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y al respeto institucional entre todas las administraciones, insistiendo en que “el control del juego por Internet corresponde al Estado, y gran parte de la problemática del juego compulsivo se origina precisamente en esta modalidad”.

Balance normativo y perspectivas de futuro

El consejero ha aprovechado la inauguración del Congreso para repasar los principales avances normativos del último año y la previsión de las que deberían ser las líneas de trabajo para el próximo ejercicio.

Entre los hitos más relevantes, ha destacado la aprobación, por parte de la Junta de Castilla y León, del Decreto 3/2025, que moderniza la regulación de las rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias, ofreciendo un marco más claro, ágil y adaptado a la realidad empresarial. Este texto reduce cargas administrativas, simplifica trámites y aporta seguridad jurídica a empresas y participantes, reforzando la confianza en el sistema.

También ha mencionado el Decreto autonómico 4/2025, por el que se regula la Comisión Técnica de Coordinación del Juego Responsable de Castilla y León, en cumplimiento de la modificación de la Ley del Juego impulsada por el Gobierno autonómico y aprobada por las Cortes en 2024. Esta Comisión se presenta como un órgano de cooperación institucional y sectorial que coordina las políticas de prevención y tratamiento del juego problemático. En palabras de González Gago, “esta comisión simboliza el modelo de colaboración que defendemos: un sector fuerte, transparente y comprometido con la responsabilidad social”.

En cuanto a los proyectos de futuro, González Gago ha anunciado que la Junta trabaja en la tramitación del Reglamento sobre publicidad, patrocinio y promoción del juego y las apuestas, cuyo objetivo será definir con claridad el marco de actuación en materia publicitaria, y garantizar la protección de los colectivos más vulnerables.

Asimismo, el Gobierno autonómico deberá abordar la revisión y adaptación de los reglamentos de los distintos subsectores (casinos, bingos, salones de juego, apuestas y máquinas) para alinearlos con la Ley del Juego de 2024, reforzando así la coherencia del sistema y la seguridad jurídica de los operadores.

González Gago ha agradecido a los representantes empresariales, asociaciones, técnicos y administraciones su colaboración constante para seguir consolidando un modelo de juego regulado, equilibrado y socialmente responsable, y ha concluido asegurando que “el consenso sectorial seguirá siendo la seña de identidad de nuestra política de juego: todas las decisiones se adoptarán desde el diálogo, la escucha activa y el respeto a la pluralidad de intereses”.

