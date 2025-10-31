El Gobierno de Castilla y León se vuelca en la integración de las jóvenes en las ramas científicas y técnicas de FP

Las 182 compañías que integran la Fundación Empresa Familiar de Castilla y León se han puesto a disposición de la Junta para impulsar las áreas ‘Steam’ —ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas— entre las jóvenes que opten por estudiar una formación profesional, puesto que se trata de sectores altamente productivos, pero con una baja representación femenina.

Para ello, la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha firmado hoy un protocolo de colaboración con el director de la Fundación, Alberto Guerra, en las instalaciones de Industrias Maxi, en Valladolid, para desarrollar el programa ‘FP Steam Mujer’.

El escenario elegido es centro colaborador con los ciclos formativos de FP relacionados con las ramas científicas y técnicas. En él se imparte la formación en centros de trabajo de las alumnas vinculadas a estos sectores y les proporciona inserción laboral.

La meta máxima del documento firmado hoy es alcanzar la igualdad en el empleo a través del impulso del talento femenino en los ciclos formativos relacionados con las ramas tecnológicas y científicas.

Tal y como ha explicado la número dos del Gobierno autonómico, estos sectores productivos son los que mayor proyección tienen en el futuro: cuentan con una alta empleabilidad, unos salarios competitivos y un gran potencial de crecimiento. Sin embargo, solo un 16 % de las alumnas de los ciclos de Formación Profesional elige alguno relacionado con la ciencia o la tecnología: en el ámbito de la electricidad y la electrónica, el porcentaje ronda el 1,1 %. En fabricación mecánica, el 0,5 % y en transporte y mantenimiento de vehículos, el 1 %. En lo que respecta al sector informático, las mujeres no superan el 2,4 %. Es decir, el mercado demanda perfiles técnicos, pero muchas jóvenes se quedan fuera.

Todo esto supone, ha manifestado Isabel Blanco, una significativa brecha de género que repercute sobre el mercado laboral. Y es que, ha añadido, este contexto de manifiesta desigualdad no solo limita las oportunidades profesionales femeninas, sino que afecta negativamente a la propia competitividad de sectores estratégicos y emergentes. Por ello, ha añadido, es necesario estimular el talento tecnológico de las mujeres, demasiadas veces oculto, para que puedan desarrollar sus vocaciones científicas y tecnológicas.

Contenido del protocolo

Este programa pionero comenzará a finales de este año, con el propósito de que las jóvenes opten por áreas muy masculinizadas como la fabricación mecánica, electricidad y electrónica, energía, construcción y obra civil, robótica o química industrial.

Para ello, el protocolo firmado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y Fundación Empresa Familiar establece un marco de colaboración con una serie de actuaciones, en el que la Junta se compromete a aportar 215.000 euros. Dichas actuaciones serán puestas en marcha, principalmente, por la entidad. Estas consisten en el desarrollo de talleres de orientación, sensibilización e información para las alumnas en fase de elección de estudios, con el objetivo de desmontar los prejuicios que rodean a las ramas técnicas de la FP, unas sesiones que también se extenderán a las familias de las alumnas, así como también se formará a los docentes y orientadores.

Además, se llevarán a cabo encuentros con mentoras con el objetivo de que las participantes sean testigo de ejemplos de éxito que les sirvan de inspiración. Por ello, también se realizarán visitas a empresas y centros tecnológicos, para que los conozcan de primera mano. Y, en el transcurso del programa, se van a impartir también sesiones para fomentar el emprendimiento de las alumnas, así como acciones de reconocimiento a estas, a las empresas y a los proyectos más destacados en cuanto a su contribución a ‘FP Steam Mujer’. Todo ello irá acompañado de campañas de comunicación dirigidas a todas las jóvenes de Castilla y León, para mostrarles todas las posibilidades de estas áreas.

‘Stem’ para todas las etapas educativas

Con la puesta en marcha de este programa, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades alcanza así todas las etapas educativas promoviendo las ramas científicas y técnicas entre las alumnas a través de diferentes iniciativas.

‘Stem Talent Girl’ es una de ellas. Está dirigida a alumnas de secundaria y de la universidad y este año ya va por su novena edición. Ya se ha formado a más de 8.000 alumnas, cuenta con once sedes —las nueve provincias de Castilla y León, una en Madrid y otra online— para que ninguna joven de la Comunidad, independientemente de dónde resida —fuera de ella o en el medio rural— se quede sin participar. El pasado curso formaron parte 1.120 alumnas, un 14 % más que el anterior (983) en 196 centros, una decena más. Cuenta con una red de 489 mentoras y 70 entidades colaboradoras entre empresas e instituciones.

Pero también se puso en marcha la versión para los más pequeños: el programa ‘Steam Talent Kids’, dirigido a niños y niñas de educación infantil y primaria, con prioridad para los residentes en el medio rural. En esta iniciativa, los alumnos trabajan en la creación de un robot para, posteriormente, participar en competiciones entre los centros. El año pasado participaron 1.515 niños, 101 más que el anterior, distribuidos en 38 centros y que contaron con la colaboración de 87 maestros.

Además, la Junta también cuenta con el programa ‘Musiarq’, mediante el cual se promueve el interés de los más pequeños por la ciencia y la tecnología a través de la arquitectura y la música. En la última edición formaron parte 916 menores de nueve centros escolares del medio rural, junto a 56 profesionales de la docencia.

Para cerrar el círculo, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades también fomenta la contratación laboral de las mujeres jóvenes en sectores muy masculinizados, como son los relacionados con las tecnologías. En este caso, se cubre el 100 % de las cuotas de la Seguridad Social durante un año a las empresas que contraten a una mujer de hasta 30 años, o de ellas mismas si se dan de alta como autónomas. Desde 2024 se han concedido 56 subvenciones —26 el primer año y 30 en lo que va de 2025—, el 40 % de ellas en el medio rural.