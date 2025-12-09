Golpe de la Guardia Civil contra el robo de cobre en la provincia de Segovia

Tres vecinos de Segocia de entre 47 y 55 años han sido detenidos por la Guardia Civil y se encuentran a disposición del Tribunal de Instancia número 1 de Sepúlveda como supuestos autores de un delito de apropiación indebida tras localizar en el vehículo en el que viajaban alrededor de 420 kilos de cobre limpio preparado para su venta.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de noviembre, cuando una patrulla de la Benemérita de la localidad segoviana de Sepúlveda realizaba un operativo dentro de las actuaciones contra delitos patrimoniales cometidos en explotaciones agrícolas y ganaderas, así como robos de cable de cobre.

Durante el control, los agentes pararon a un vehículo cuyos ocupantes mostraron un estado de nerviosismo que levantó sospechas.

Tras registrar el coche, los guardias civiles encontraron en el maletero nueve sacos cargados de hilo de cobre ocultos bajo una manta.

Preguntados por la procedencia del metal, los tres ocupantes respondieron con evasivas y aseguraron que se dirigían a una chatarrería de la provincia de Madrid para venderlo, sin aportar ningún documento que acreditara su adquisición lícita.

Ante estos hechos, y en coordinación con el Equipo Roca, los agentes procedieron a la detención de los tres hombres como presuntos autores de un delito de apropiación indebida.

El material intervenido, completamente limpio y sin restos del cable protector, arrojó un peso total de 420 kilos.

La Guardia Civil continúa realizando gestiones para determinar el origen del cobre y localizar a los posibles perjudicados.

Los detenidos han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia número 1 de Sepúlveda