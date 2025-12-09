González Corral da la cara por la carne de cerdo: "Se puede consumir con total y absoluta tranquilidad”

La crisis de la peste porcina, que ha sacudido sobre todo a la región de Cataluña, con trece jabalíes afectados, y que parece haber llegado a su fin después de que hayan pasado varios días sin que se haya detectado contagio alguno, no ha afectado que se sepa a ninguna explotación de Castilla y León, donde se ha actuado con agilidad y determinación para prevenir una posible llegada del virus a la comunidad.

La única consecuencia hasta el momento y que afecta a toda España es que esta crisis ya se nota en los precios de la lonja con una repercusión de unos 30 euros menos por cada animal.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha presidido este martes el comité técnico sobre peste porcina africana en Valladolid con todas las organizaciones del sector, donde ha destacado las medidas puesta en marcha en materia de bioseguridad en las granjas y explotaciones. Entre ellas, ponía en valor los más de 2.000 SMS y correos electrónicos enviados a los responsables del sector porcino y a los propietarios de las granjas para poner coto a la posibilidad de llegada de la peste porcina africana.

"A día de hoy no existe ningún caso en Castilla y León”, decía la consejera, quien, además, lanzaba un mensaje de tranquilidad a la población a la hora de consumir carne de cerdo.

González Corral aseguraba que la enfermedad no afecta a los humanos ni a otras especies y que la carne "se puede consumir con total y absoluta tranquilidad”. En este sentido, señalaba que el sector porcino en Castilla y León ya venía apostando mucho por las medidas de bioseguridad en los últimos años, "lo que permite tener una buena barrera de contención”. En todo caso, aseguraba que ahora mismo lo importante es "prevenir, prevenir y prevenir” y para ello hay que "redoblar” las medidas y seguir trabajando de manera coordinada.

Asimismo, afirmaba que siguen trabajando desde la Dirección General de Industria Alimentaria y de la cadena alimentaria, y avanzaba que se va a intensificar ese control habitual sobre la cadena alimentaria, sobre todos los eslabones.

La consejera puntaba también que van a trasladar al Ministerio la necesidad de una mayor coordinación en toda España, en un sector en el que España es el principal productor a nivel europeo, con Castilla y León como tercera autonomía en número de cabezas y primera de ibérico a nivel nacional, y en la que las exportaciones de porcino suponen el 13 por ciento de lo que vende fuera el sector agroalimentario de esa comunidad.

Por el momento no se está notando un impacto en las exportaciones, aunque desde Castilla y León, la consejera ha pedido al Ministerio que incida en las negociaciones bilaterales en algunos países, como puede ser Japón o México, que no tienen esa regionalización -en cuanto a que se pueda exportar por comunidades- y a los que Castilla y León sí que exporta.

"Estamos analizando esa caída de los precios, para ver la situación en coordinación con el Ministerio, que debe mantener reuniones periódicas con nosotros y una total y absoluta transparencia con nosotros y escuchar al sector", afirmaba la consejera, quien precisaba también que, junto a la Consejería de Medio Ambiente, se trabaja para ampliar la orden de emergencia cinegética para la caza de ejemplares y “controlar ese vector posible de transmisión”, como puede ser el jabalí.

Medidas mínimas

Por su parte, el veterinario y director de Anprogapor, la Asociación Nacional de Productores de Porcino, Miguel Ángel Higuera, hablaba de pérdidas entre los ganaderos de 30 euros por cerdo producido, y destacaba que España es el único país de la Unión Europea donde las granjas tienen la obligación de que haya unas medidas mínimas encaminadas a separar la parte de riesgo, fuera de la granja, de la parte limpia, que es el interior.

Entre ellas, mencionaba varias que son “claves”, tales como el vallado perimetral, que defiende la instalación de la fauna silvestre; un vestuario y unas duchas “para que solo se pueda acceder a través de ahí y toda la ropa de fuera, dejarla fuera y poder tener otra específicamente de trabajo”; un vado sanitario y un arco de limpieza y desinfección y para evitar el acceso de la fauna silvestre en caso de acceder con vehículos; y disponer de mallas pajareras en todas las ventanas para evitar la entrada de aves silvestres.

Higuera pedía al Gobierno central que ponga todos los medios necesarios para que “este foco se controle y se pueda erradicar la peste porcina africana lo antes posible”. Y en Castilla y León, coincidíacon la consejera, el reto es “reforzar todas esas medidas preventivas”.

En la misma línea se posicionaba el presidente del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León, Rufino Álamo, quien destacaba la “capacidad" de España para tener un sistema de vigilancia que haya permitido la pronta identificación del problema. A su juicio, esta es una medida “de gran garantía" a la hora de permitir tomar medidas en tiempo corto, de manera que no se pueda difundir el problema”, algo que no sucedió, recordaba, cuando el país padeció anteriormente la enfermedad, hace tres décadas, que “fue ya tarde y se extendió de forma muy importante”. “En este momento la enfermedad esté perfectamente circunscrita”, señalaba, en declaraciones recogidas por Ical.

Y respecto a la posible procedencia del virus, señalaba que los accidentes “existen en cualquier actividad humana” pero es “indudable”, decía, que en los laboratorios, “y más cuando se trata de un nivel 3, las medidas de bioseguridad son muy estrictas”.

“No deja de ser una hipótesis decir que el virus ha salido de un laboratorio, pero a la luz del agente que se ha identificado (bocadillo de embutido), es muy plausible en este caso, aunque es una excepcionalidad dentro de lo que es un modo habitual de trabajo en el ámbito de un laboratorio de esta seguridad”, finalizaba.