El Grado de Veterinaria en Salamanca será realidad en septiembre

El nuevo Grado en Vetirinaria en la Universidad de Salamanca (USAL) será una realidad en septiembre de 2026.

Así lo espera y así lo ha dicho esta mañana la consejera de Educación, Rocío Lucas, durante un foro educativo organizado por La Gaceta en la capital del Tormes, donde se mostraba convencida de que esa titulación será también parte del próximo curso.

Además, reafirmaba el compromiso del Ejecutivo autonómico por seguir apostando por la financiación de las universidades.

"Veterinaria es uno de los grados en los que existe consenso autonómico e implicación por ser parte del sector de las Ciencias de la Salud", decía Lucas, al tiempo que apuntaba que la Agencia de Calidad está evaluando el plan de estudios y que habrá un informe provisional también en diciembre, como con el resto de las titulaciones, y luego habrá uno definitivo en abril, con el fin de cumplir con el acuerdo de que esa titulación pueda comenzar en 2026.

Por otro lado, destacaba que en los últimos años se ha aumentado la financiación casi un 20 por ciento a las universidades, con unos 100 millones más que en 2019, teniendo en cuenta que las nuevas titulaciones exigen más financiación.

Y ponía envalor que las universidades de la comunidad hayan ganado 12.000 estudiantes en el balance de entradas y salidas, dato que ha atribuido a la bajada de tasas en los últimos años y a la ampliación de titulaciones, especialmente en ciencias de la salud.

"Todo esto convierte a nuestro sistema educativo en un referente y en un motor de atracción de población, cohesión social y desarrollo en la comunidad", finalizaba.