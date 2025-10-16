La Guardia Civil investiga a un varón por matar a una vaquilla por atropello con su quad en un encierro de campo

La Guardia Civil de Valladolid ha procedido a la investigación de un varón de 39 años de edad, vecino de Rosselló (Lleida), como presunto autor de un delito contra los animales.

La Guardia Civil tuvo conocimiento a través de recibir una llamada telefónica por parte del Delegado Gubernativo del festejo taurino “Encierro de Campo” celebrado el día 03 de octubre 2025 a las 17:00 horas en la localidad de Bolaños de Campos (Valladolid), en la que comunicó que una de las reses utilizada en el festejo había sido atropellada por un vehículo quad causándole la muerte. Seguidamente se procedió a realizar una investigación del hecho, ya que podría suponer un delito contra los animales.

El hecho sucedió nada más proceder a la suelta de la primera de las dos vaquillas que formaban parte del encierro de campo, de nombre “Grajilla”, cuando esta se salió del recinto improvisado que habían formado los participantes con sus vehículos. En ese momento, uno de los participantes que conducía un quad, embistió al animal pasando con el vehículo por encima del mismo, causándole la muerte en el acto.

La persona que conducía el quad intentó abandonar el lugar, por lo que varios vecinos, lograron identificar al autor del hecho.

Por el perjuicio causado, han presentado denuncia en el Puesto de la Guardia Civil de Medina de Rioseco (Valladolid), tanto el alcalde de la localidad, como el ganadero que organizaba el festejo.

Por lo expuesto, la Guardia Civil ha procedido a investigar a un varón de 39 años, de nacionalidad española y vecino de la localidad de Rosselló (Lleida), como autor de un delito contra los animales, recogido en el Código Penal.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid, así como de la Fiscalía de la Audiencia Provincia de Valladolid (Urbanismo y Medio Ambiente), pudiendo el ahora investigado enfrentarse a una pena recogida en el artículo 340 bis del código penal.