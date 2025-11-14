La Guardia Civil salva la vida a un hombre que se cayó al Canal de Castilla

La Guardia Civil ha salvado la vida a un hombre de avanzada edad que se encontraba en peligro de ahogamiento tras caerse al Canal de Castilla, en la localidad vallisoletana de Medina de Rioseco, han informado este viernes fuentes del instituto armado.

Los hechos ocurrieron sobre las 13:40 horas del pasado 12 de noviembre, cuando una vecina de la localidad se presentó en el acuartelamiento para alertar de que un hombre se había caído al canal.

De forma inmediata, se activó la patrulla en servicio junto con otros agentes disponibles, quienes se desplazaron al lugar de los hechos. Al llegar, los agentes observaron al hombre flotando en la dársena, en las proximidades del acuartelamiento.

Dos de ellos se lanzaron al agua para mantenerlo a flote, mientras otros miembros del Cuerpo contactaron con la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil y el Servicio de Emergencias de Castilla y León 1-1-2, solicitando asistencia sanitaria y apoyo logístico.

El hombre fue rescatado por los agentes y uno de ellos acudió al acuartelamiento para recoger una manta térmica con el fin de evitar que la víctima entrara en hipotermia, dada la baja temperatura del agua. Se mantuvo contacto físico constante para proporcionarle calor.

El afectado fue trasladado a un entorno seguro y, posteriormente, los agentes lo condujeron en vehículo oficial al Centro Médico de Medina de Rioseco, desde donde fue derivado en ambulancia al Hospital Río Hortega de Valladolid.