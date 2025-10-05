Hallan en el río Pisuerga el cadáver del varón desaparecido esta mañana en Valladolid

Los Bomberos de Valladolid confirmaron el hallazgo en el río Pisuerga del cadáver del varón desparecido desde esta mañana, en un principio, de forma voluntaria, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2.

Junto al Servicio de Extinción de Incendios, efectivos de Policía Municipal y Nacional, así como a Asociación de Salvamento y Rescate, voluntarios especializados en búsquedas subacuáticas, se sumaron al operativo de búsqueda.

Dicho radio de actuación se habría extendido hasta el embarcadero de la plaza de Tenerías, el cual logró localizar el cuerpo del hombre, que ha sido extraído del río. De acuerdo con la información que manejan las fuerzas de seguridad, parece tratarse de una desaparición voluntaria.