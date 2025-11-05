Ya hay calendario para presentar, debatir y aprobar los Presupuestos de 2026

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, portavoz de la Junta, iniciará el próximo lunes, 10 de noviembre, las comparecencias en las Cortes para explicar los detalles del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2026, que se tramita en el parlamento., mientras que la titular de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, será la encargada de cerrar la ronda el viernes 14 de noviembre por la tarde.

Así se ha decidido este miércoles durante la Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda para calificar las solicitudes de comparecencias de los consejeros, entre ellas, las presentadas por la Junta. Además, se ha reservado el pleno del 22 y 23 de diciembre para la aprobación definitiva de las Cuentas, tras el debate de las enmiendas parciales.

En concreto, la Comisión de Economía y Hacienda, donde se tramitan las Cuentas, celebrará la próxima semana sesiones de mañana y tarde, que comenzarán por lo general a las 10.00 horas y las 16.30 horas, con la excepción del jueves, que se iniciará a las 11.00 horas.

Fernández Carriedo, como titular de Economía y Hacienda, será el primero en comparecer en comisión para explicar los detalles del presupuesto de su departamento, así como del conjunto del proyecto de ley, que afrontará el 20 de noviembre el debate de las enmiendas a la totalidad, que la oposición está sopesando presentar.

Precisamente el también portavoz de la Junta ha pedido a los grupos políticos de las Cortes de Castilla y León que se olviden del escenario electoral y hagan un esfuerzo real para alcanzar un acuerdo presupuestario que beneficie a la Comunidad y no a los intereses de partido.

"Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, presentando un techo de gasto que ya ha sido aprobado y un proyecto de presupuestos que considera bueno para Castilla y León", decía, por lo que insistía en tender la mano a todas las formaciones políticas.

“Queremos dialogar con todos. Invitamos a los partidos a hacer un esfuerzo para alcanzar posiciones de encuentro y dejar a un lado las prioridades electorales", afirmaba esta mañana durante un acto en Palencia con empresarios, respondiendo de esta forma a las declaraciones del portavoz de Vox en las Cortes, David Hierro, quien ha asegurado que el proyecto de ley de Presupuestos “no gusta nada” a su formación y ha ironizado al afirmar que, si reciben invitación a la ronda de contactos, llevarán “el gurruño” que hizo con sus propuestas el presidente Alfonso Fernández Mañueco “para que lo planche”.

Tras el consejero de Economía y Hacienda, el lunes a partir de las 16.30 horas, será el turno del titular de la Presidencia, Luis Miguel González Gago. El martes comparecerán, por la mañana, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, y por la tarde, el de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, y el miércoles, la de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, y el de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino.

Además, el jueves, día en que se reúne el Consejo de Gobierno de la Junta, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, comparecerá a las 11.00 horas, y por la tarde, la vicepresidenta y titular de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco. Finalmente, el viernes, será el turno de la consejera de Educación, Rocío Lucas, y, en último lugar la de Industria.

Precisamente, la Junta ha comunicado que el consejero de Economía y Hacienda se reunirá el viernes 14 de noviembre, en un horario todavía no precisado, con los responsables del Grupo Socialista y Vox en las Cortes y el lunes 17 de noviembre, con los del resto de grupos y partidos con representación en el parlamento autonómico. Con ello, el Ejecutivo busca el apoyo de la oposición para que los presupuestos, que considera “buenos”, continúen con su tramitación en esta recta final de la Legislatura.