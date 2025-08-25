Herido un niño de 13 años al caer desde un metro y medio en la antigua prisión de Zamora

Un niño de trece años resultó herido al caer desde una altura de un metro y medio en la parte trasera de la antigua prisión provincial de Zamora, según ha informado este lunes el servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

La caída tuvo lugar a las 20.37 horas del domingo en una zona de difícil acceso, en un camino de tierra estrecho que era inaccesible para la ambulancia.

Hasta el lugar se desplazaron los bomberos del Ayuntamiento de Zamora, que trasladaron al menor hasta el lugar al que podía acceder al UVI móvil desplazada a la zona, que trasladó al niño al hospital Virgen de la Concha de Zamora.