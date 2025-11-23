Herido tras salirse de la vía y colisionar contra un poste junto a la entrada del túnel de Villafranca (León), en la A-6, sentido Madrid

Una persona resultó herida tras sufrir una salirse de la vía y colisionar contra un poste junto a la entrada del túnel de Villafranca del Bierzo (León), en la A-6, sentido Madrid, según informó el Ayuntamiento de Ponferrada, que envío pasadas las 10 horas una dotación de bomberos, con un vehículo de rescate y una autobomba.

Un turismo conducido por un varón de 58 años se salió de la calzada e impactó frontalmente contra un poste. En el lugar se personaron agentes Guardia Civil y personal sanitario de Villafranca, junto con una ambulancia.

Para extraer al accidentado en condiciones de seguridad fue preciso cortar el asiento del conductor para sacarlo por la parte trasera. Finalmente, fue trasladado en ambulancia al Hospital de Bierzo para su valoración.