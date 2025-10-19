Histórica procesión de cofradías en El Burgo de Osma

La Diócesis de Osma-Soria ha celebrado el Jubileo diocesano de las cofradías, lo ha hecho reuniendo a cofrades de toda la provincia en El Burgo de Osma. Alrededor de 650 personas respondían a la llamada de la Delegación de Cofradías diocesana y acudían con 14 pasos procesionales y 10 agrupaciones musicales. Una tarde impresionante cargada de fe, emoción, arte y entrega de unas cofradías que llevan varios meses preparando el encuentro. Por primera vez, los cofrades diocesanos procesionaban fuera de los días de la Semana Santa y lo hacían a cara descubierta en una cita que no se olvidará.

La actividad oficial ha comenzado a las seis de la tarde en la iglesia del Carmen con un acto penitencial necesario para ganar el Jubileo. Tras él, partía la procesión por las calles burgenses pasando por el Seminario, plaza Mayor y calle Mayor antes de desembocar en la plaza de la Catedral y entrar el templo por la puerta de San Miguel. El Administrador diocesano de Osma-Soria, Gabriel Ángel Rodríguez Millán, ha presidido una emotiva eucaristía en la que ha destacado el papel de las cofradías como custodias vivas de la fe y la esperanza en los pueblos de la diócesis.

En su homilía, subrayaba que “la victoria del pueblo de Dios no depende de la fuerza, sino de la fe”, invitando a los cofrades a ser “oración en movimiento” y testigos alegres del Evangelio en medio del mundo. El Administrador alentó a redescubrir la esencia del Evangelio, a perseverar en la oración y a vivir con confianza y esperanza, recordando que “Cristo no vino a buscar perfectos, sino a levantar al que cayó y encender la llama en el que ya no creía”.

Tal y como anunció en días anteriores el Delegado diocesano de cofradías, José Damián Ferrero Monge, la cita cofrade ha supuesto un momento histórico, emocionante y sin precedentes que ha aglutinado a fieles venidos de todos los puntos de Soria. Tras la cruz procesional, el cortejo lo encabezaba la Cofradía Vera Cruz de San Esteban, la más antigua de la Diócesis y lo cerraba el Resucitado de Almazán antes del clero y las autoridades. Entre medias, pasos de la Semana Santa burgense y otros llegados desde Soria y Almazán con los que los cofrades llevan semanas de preparativos y traslados.