Sucesos
Un hombre de 40 años, apuñalado en la cara y el abdomen en Olleros de Tera (Zamora)
Se investigan las circunstancias de un posible atraco y hay un detenido por lesiones
Un hombre de 40 años recibió tres cuchilladas que le afectaron a la cara y el abdomen, en un intento de robo con arma blanca en un establecimiento hostelero en Olleros de Tera, en el municipio de Calzadilla de Tera (Zamora).
La sala del 1-1-2 de Castilla y León recibió un avisó a las 13.42 horas en el que se advertía de la agresión con arma blanca, en la que resultó herido un hombre en la travesía de la Fuente.
Se dio aviso a la Guardia Civil y a Sacyl, que envió una ambulancia y un helicóptero medicalizado con el que se trasladó a la persona herida al Complejo Asistencial de León.
Según las fuentes consultadas por Ical, se investigan las circunstancias del suceso y hay una persona detenida por lesiones.
