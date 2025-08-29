Un hombre muere y una mujer resulta herida tras un choque entre una moto y una ambulancia en Zamora

Un hombre perdió la vida y una mujer resultó herida este viernes 29 de agosto, en torno a las 12.10 horas, en una colisión entre dos motos y una ambulancia en el kilómetro 169 de la CL-605, en Zamora.

La sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León avisó a Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias- Sacyl que envió una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico.

El personal sanitario en el lugar, confirmó el fallecimiento de uno de los heridos, un varón de unos 55 años, y atendió y trasladó en UVI móvil a una mujer, de 53 años, al Complejo Asistencial de Zamora.