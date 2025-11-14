El Hospital El Bierzo abre el tercer Centro de Simulación de Castilla y León

El Hospital El Bierzo ha inaugurado un Centro de Simulación Sanitaria destinado a la formación continuada de profesionales, convirtiéndose en el primero de estas características integrado en un hospital de la provincia y el tercero operativo en Castilla y León, junto a los de Valladolid y León.

El presidente del Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León, Alberto Caballero, explicó que el nuevo recurso supone un salto cualitativo en la formación, que hace dos décadas se realizaba mediante un camión itinerante.

La puesta en marcha del centro ha requerido una inversión de 35.000 euros y está previsto ampliar el material para incluir prácticas de servicios como Ginecología y Obstetricia.

El espacio cuenta con dos salas: una de simulación equipada con un muñeco de tecnología avanzada que reproduce el comportamiento de un paciente crítico, y otra de control desde la que se supervisan las prácticas. El centro, destacó Caballero, estará abierto a profesionales del área como parte de su formación continua.

El jefe del Servicio de Urgencias, José Ramón Casal, recordó que el Hospital El Bierzo es uno de los cinco acreditados en Castilla y León para formar a residentes de Urgencias. El primero de ellos llegará en mayo y utilizará estas instalaciones.

El gerente de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo, Juan Ortiz de Saracho, subrayó además que el centro reforzará la formación práctica de los estudiantes del Campus de Ponferrada, incluida la futura Facultad de Medicina.

La vicerrectora, Pilar Marqués, destacó que el nuevo recurso supone «un valor añadido» para la docencia y la autoevaluación del alumnado.