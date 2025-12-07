Iberdrola impulsa el almacenamiento energético en Castilla y León con ayudas Feder

Iberdrola recibirá ayudas de más de 170 millones de euros para construir proyectos de almacenamiento, de la primera convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento energético cofinanciadas con fondos FEDER 2021-2027, otorgados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

En concreto, la compañía destinará 130 millones a cofinanciar 11 baterías BESS (Battery Energy Storage System, por sus siglas en inglés), 22 millones a tres proyectos industriales de almacenamiento térmico y 18 millones a la ampliación de la capacidad de un proyecto de bombeo.

Castilla y León será protagonista en el desarrollo del almacenamiento energético con dos baterías estratégicas: una en la planta fotovoltaica palentina Virgen de Areños III y otra en el parque eólico burgalés Iglesias. Estas instalaciones forman parte de un conjunto que incluye sistemas en Extremadura (4), Galicia (3), Asturias (1) y Andalucía (1), todos con una potencia media de 35-40 MW. Diez de ellos contarán con acceso compartido para aprovechar sinergias entre proyectos. Además, cinco se hibridarán con tecnología fotovoltaica y cinco con eólica, mientras que uno será stand-alone, operando de manera independiente como sistema de almacenamiento autónomo.

Los tres proyectos industriales de almacenamiento térmico suman una capacidad de 190 MWht y se situarán en Andalucía, Comunidad Valenciana y Galicia, y cubrirán las industrias de alimentos y bebidas, cerámica y conservera.

El proyecto de bombeo servirá para ampliar la capacidad de la central de Torrejón, ubicada entre los embalses de Torrejón-Tajo y Alcántara.

Apuesta por el almacenamiento

Iberdrola impulsa el almacenamiento energético eficiente como una de las palancas clave para la electrificación, la descarbonización y la transición energética. Para ello, apuesta por el almacenamiento a gran escala, a través de centrales hidroeléctricas de bombeo, y por el almacenamiento a pequeña escala, a través de Battery Energy Storage Systems (BESS), en español Sistemas de Almacenamiento de Energía con Baterías (SAEB).

La compañía es líder en almacenamiento de energía a través de la generación hidroeléctrica y de bombeo, con 4,5 GW de potencia instalada. Entre las centrales hidroeléctricas de bombeo más destacadas de la compañía dentro de la península Ibérica, se encuentran las centrales de La Muela, Villarino, Támega y Santiago-Sil-Xares.

Iberdrola ha sido pionera en el desarrollo de almacenamiento de energía eléctrica con baterías de ion litio. En 2021 fue la primera compañía en instalar una batería hibridada con tecnología fotovoltaica en Campo Arañuelo III (Extremadura).

La compañía también cuenta con una batería de 20 MWh en Puertollano, que almacena la producción obtenida de una planta solar cercana para generar el hidrógeno verde de la mayor planta de esta fuente

de energía para uso industrial de Europa, y dos en País Vasco. Una, en Abadiño (Vizcaya), conectada a la evacuación del parque eólico Oiz, que permite conectarse directamente a la red y funcionar sin necesidad de estar conectada a una instalación, y otra en Áraba, que almacena la energía del viento en el parque eólico Elgea-Urkilla.

Actualmente, Iberdrola tiene seis baterías más en estado avanzado de construcción en Castilla y León -Revilla Vallejera-, Extremadura, Castilla La Mancha y Andalucía, reconocidas como Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), en su división de energías renovables, hidrógeno verde y almacenamiento (ERHA)