El IBSAL impulsa 12 proyectos punteros en medicina personalizada, cáncer, enfermedades crónicas y neurociencias con apoyo del Instituto Carlos III

El Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (Ibsal) obtuvo casi 2,5 millones de financiación del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) para proyectos de I+D+I en salud para el desarrollo de 12 investigaciones punteras.

Estas iniciativas abarcan desde el diagnóstico precoz y la monitorización de enfermedades crónicas hasta la búsqueda de nuevas terapias para cánceres resistentes, pasando por la aplicación de tecnologías avanzadas de imagen, espectrometría de masas, microbioma y secuenciación genómica.

En conjunto, los proyectos persiguen respuestas a retos clínicos de alto impacto, como la enfermedad renal crónica, la covid persistente, la epilepsia, el linfoma folicular, la anafilaxia, el cáncer colorrectal avanzado, el carcinoma hepatocelular, la neutropenia febril, el infarto de miocardio, las fases precursoras de la leucemia y el mieloma múltiple.

Entre las líneas de investigación destacan avances en medicina personalizada y diagnóstico precoz, con proyectos basados en biomarcadores urinarios, biopsia líquida y ADN tumoral circulante. Se impulsará también la oncología traslacional, con el desarrollo de anticuerpos conjugados a fármacos, estrategias de sensibilización frente a la resistencia tumoral, monitorización avanzada de terapias innovadoras como CAR-T y caracterización de estadios precursores de leucemia y mieloma.

En el ámbito de las enfermedades crónicas y cardiovasculares, se abordará el estudio del microbioma, la covid persistente o la predicción del remodelado cardíaco tras infarto. Y finalmente, en neurociencias, se respaldará un proyecto para la identificación de genes en epilepsia.

“Con esta financiación, el Ibsal refuerza su papel como centro de referencia en investigación biomédica traslacional y consolida un enfoque integral orientado a mejorar el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de enfermedades de gran relevancia clínica y social”, concluyó el Ibsalk en un comunicado.