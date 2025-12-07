Identificados 109 vehículos y 124 personas tras carreras ilegales en Miranda de Ebro

Un total de 109 vehículos y de 124 personas que iban a participar en una quedada nocturna en Vitoria han sido identificados esta noche en un dispositivo conjunto llevado a cabo por la Ertzaintza y por la Policía Local de la capital alavesa, después de que al parecer hubieran participado antes en carreras ilegales desarrolladas en la cercana Miranda de Ebro (Burgos).

El Departamento de Seguridad ha informado en una nota de que pasadas las 21:00 horas de ayer agentes de ambos cuerpos establecieron un control de tráfico en las inmediaciones del pabellón Buesa Arena al tener conocimiento de una posible quedada masiva de vehículos a través de redes sociales.

Durante el dispositivo fueron identificados un total de 109 vehículos y 124 personas. 23 de los coches fueron sancionados, 15 de ellos por realizar reformas de importancia, 2 por carecer de la ITV en vigor, y 6 por sus neumáticos.

Un total de 4 quedaron inmovilizados en dependencias de Policía Local mientras que una persona fue propuesta para sanción por infringir la Lay Orgánica de Protección a la Seguridad Ciudadana por tenencia de sustancias estupefacientes.

Tras finalizar este control, el Departamento de Seguridad tuvo conocimiento a través de la Policía local de la cercana localidad burgalesa de Miranda de Ebro de que numerosos vehículos fueron detectados haciendo carreras ilegales en dicho municipio.