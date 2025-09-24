La importancia de los insectos en los ecosistemas, a debate en la UCAV

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha presentado este miércoles el XXI Congreso Ibérico de Entomología que se celebrará del 6 al 10 de octubre de la mano de la Asociación Española de Entomología (AeE), de la Sociedad Portuguesa de Entomología (SPEN) y de la propia institución académica.

La rectora de la UCAV, María del Rosario Sáez Yuguero, reivindicaba la importancia de este congreso para la universidad así como el compromiso de la UCAV desde sus orígenes con los temas medioambientales, como así lo demuestran titulaciones como el grado en Ingeniería Forestal, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Forestal y del Medio Natural, el máster universitario en Ingeniería Agronómica o Ingeniería de Montes, entre otros.

Asimismo, ponía en valor el enclave elegido. “Ávila es un lugar excepcional para la celebración de este congreso por su riqueza en espacios naturales”, destacaba.

José María Hernández, vicepresidente de la AeE, por su parte, hacía hincapié en la buena acogida a este evento que está superando todas las expectativas. Además, aseguraba que todos los debates, las comunicaciones y las conclusiones que salgan de esta cita darán un valor muy importante en la conservación de este gran grupo de pequeños animales, los insectos, que tienen una importancia vital en los ecosistemas.

Igualmente, ponía de manifiesto el papel clave como alternativa sostenible a muchos de los grandes retos a los que se enfrenta la sociedad, y que ha ejemplificado en temas relacionados con la alimentación, para humanos o en ganadería, y con la lucha contra las plagas en los cultivos.

En el salón de actos de la UCAV se celebrarán las ponencias y las comunicaciones orales, y en el Centro Tecnológico ‘P. Morales’, las comunicaciones en póster y una exposición. Ya hay 135 inscritos, 100 comunicaciones científicas, 44 comunicaciones orales y 56 comunicaciones en póster para un congreso que se celebrará en tres ejes temáticos, la biodiversidad de conservación, la polinización y la entomología aplicada, según destacaba Guillermo Pérez, presidente del comité organizador,

Durante esa semana también se organizarán visitas culturales en la ciudad de Ávila y una excursión al Museo de la Naturaleza del Valle del Alberche, en El Barraco, y a la Reserva Natural del Valle de Iruelas.