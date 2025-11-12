Impulsa Igualdad lanza una nueva guía que refuerza la autonomía y los derechos de las personas con discapacidad en Castilla y León

IMPULSA IGUALDAD Castilla y publica la “Guía de buenas prácticas en asistencia personal”, un documento de referencia destinado a consolidar la calidad del Servicio Integral de Asistencia Personal y reforzar el reconocimiento de esta figura profesional clave en la autonomía de las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia.

La publicación, financiada por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, recoge principios éticos, pautas de actuación y orientaciones prácticas para mejorar la relación entre la persona usuaria y su asistente personal, garantizando el respeto a su intimidad, autodeterminación y proyecto de vida independiente.

IMPULSA IGUALDAD Castilla y León fue la primera entidad en poner en marcha, en 2016, un servicio integral de asistencia personal en la comunidad. Desde entonces ha impulsado la formación, el acompañamiento y la profesionalización de quienes desempeñan esta labor, con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades y el ejercicio pleno de derechos de las personas con discapacidad.

La guía define con claridad las funciones, derechos y obligaciones del/de la asistente personal, los ámbitos de actuación y las tareas que puede desarrollar —desde el apoyo en actividades básicas de la vida diaria hasta la asistencia en la comunicación, la movilidad, la coordinación o las actividades laborales y sociales—, subrayando la importancia de la ética, la confidencialidad y la responsabilidad profesional.

Entre los valores que vertebran el documento destacan la integridad, la objetividad, la igualdad, la confidencialidad y el respeto absoluto por las decisiones de la persona usuaria. Se insiste además en evitar actitudes paternalistas y en situar siempre a la persona en el centro del servicio, con control sobre su asistencia y libertad para decidir cómo, cuándo y con quién recibir apoyo.

Con esta guía, IMPULSA IGUALDAD Castilla y León refuerza su compromiso con un modelo de vida independiente y con la mejora continua de la calidad del servicio que presta en toda la comunidad, contribuyendo a visibilizar la asistencia personal como una herramienta esencial para la participación social y la autonomía real. La publicación está disponible para descargar en la web www.cyl.impulsaigualdad.org y se distribuirá entre profesionales, entidades y administraciones para contribuir a consolidar un modelo de asistencia personal de calidad en toda la comunidad.