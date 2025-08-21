El incendio de Candelario se estabiliza y apenas afecta a Salamanca, según el Servicio Territorial de Medio Ambiente

El incendio forestal declarado de Jarilla (Cáceres) y que pasó a Castilla y León por el término de Candelario se encuentra estabilizado en la parte que afecta a la provincia de Salamanca, según explicó el técnico del Servicio Territorial de Medio Ambiente, Urko Bondía, destacado en el operativo.

El fuego, que se combate en Mando Unificado con el dispositivo Infoex de Extremadura, ha tenido la mayor parte de su desarrollo en territorio extremeño, por lo que la afección en Salamanca "parece más bien pequeña", según señaló Bondía.

Durante la mañana se localizaron dos focos activos, uno de ellos con mayor intensidad, en zonas de difícil acceso. Para su control, se organizaron carruseles de medios aéreos destinados a refrescar y bajar las llamas, mientras las cuadrillas terrestres rematan el perímetro. No ha sido posible introducir maquinaria pesada en el terreno, por lo que la extinción se centra en la acción conjunta de los medios aéreos y terrestres.

El dispositivo de Infocal cuenta con un técnico de enlace en el Puesto de Mando de La Granja, y mantiene coordinación permanente con el Puesto de Mando de Cáceres y el Hotel de Coordinación de Extremadura, para la dirección de los medios aéreos en la zona de Hervás y Candelario, donde se concentra la intervención en estos momentos.