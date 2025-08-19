El incendio de Porto (Zamora) ha quemado ya diez mil hectáreas, según un experto

El análisis realizado por un experto de los mapas del sistema satelital Copernicus del incendio forestal de Porto (Zamora) pone de relieve que por el momento el fuego habría consumido más de diez mil hectáreas de terreno, tanto de la provincia de Zamora como, en menor medida, de las provincias limítrofes de Ourense y León.

Los últimos mapas del avance de las llamas captados el lunes por la tarde apuntan a un perímetro del incendio que ronda las 10.300 hectáreas, en una primera estimación no detallada tomando como base los puntos calientes, según los cálculos del ingeniero forestal y divulgador de temas forestales y la afectación de los grandes incendios en España Celso Coco.

Los mapas del incendio captados con los satélites del sistema europeo Copernicus y recogidos por Celso Coco permiten observar la evolución de este fuego que se inició en el municipio de Porto, en el límite de la provincia de Zamora con la de Ourense y León.

El fuego, que se originó el pasado día 14 por la mañana por el rayo de una tormenta, se extendió primero por el término municipal de Porto, había llegado a los dos días a la provincia de Ourense y una jornada más tarde había penetrado también en la de León.

Los últimos días la cabeza del incendio ha avanzado por la parte alta del parque natural del Lago de Sanabria, Sierras de Segundera y de Porto, en la provincia de Zamora.

Este martes, cinco días después de iniciarse, el fuego sigue activo y descontrolado, con una decena de poblaciones evacuadas este martes - y otras confinadas, con unos 8.000 afectados- y una más, Porto de Sanabria, que lo estuvo durante cuatro días.