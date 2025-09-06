Un incendio en varios árboles afecta a las instalaciones de la piscina municipal de Morales del Vino (Zamora)

Un incendio originado durante la noche en una línea de árboles afectó a las instalaciones de la piscina municipal de la localidad zamorana de Morales del Vino, aunque el fuego no ocasionó daños personales, según fuentes consultadas por Ical.

El incendio comenzó a las 03.25 horas, cuando el Servicio de Emergencias 1-1-2 dio aviso a la Guardia Civil y al Parque de Bomberos Zona Centro del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora.

Como consecuencia de este primer fuego, se originó un segundo incendio que alcanzó las instalaciones del centro deportivo de la localidad. Los bomberos de la Diputación lograron sofocar ambos fuegos y regresaron al parque alrededor de las 6.00 horas.