Incendios activos en Castilla y León, en directo: pueblos desalojados, carreteras cortadas y última hora

Los medios aéreos de extinción han comenzado a incorporarse de forma progresiva a los doce grandes incendios que afectan a Castilla y León, de los cuales nueve son de nivel 2, en su mayoría en la provincia de León, y tres de nivel 1.

El incendio declarado en La Uña, en la comarca leonesa de Riaño, ha empeorado en las últimas horas y ha sido declarado de nivel 1.

Además, otros seis incendios siguen activos en la Comunidad aunque sin peligro.

En Zamora preocupa el incendio de A Mezquita, en Ourense, que por efecto de un cambio de viento ha entrado en la provincia a través del valle de Hermisende, mientras que en León los esfuerzos se centran en los incendios declarados en la zona norte de la provincia.