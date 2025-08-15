Incendios
Incendios activos en Castilla y León, en directo: pueblos desalojados, carreteras cortadas y última hora
El fuego de Molezuelas de la Carballeda, que ya ha saltado a León, se perfila como el peor registrado en España desde 1968, con cerca de 37.000 hectáreas arrasadas y miles de vecinos evacuados
Castilla y León vive una de las jornadas más críticas de este verano, con más de veinte incendios forestales activos y seis de ellos en nivel 2 de peligrosidad. Zamora, León y Palencia concentran los focos más preocupantes, en un escenario agravado por el viento errático, el calor extremo y las tormentas secas. El fuego de Molezuelas de la Carballeda, que ya ha saltado a León, se perfila como el peor registrado en España desde 1968, con cerca de 37.000 hectáreas arrasadas y miles de vecinos evacuados. Las autoridades multiplican los llamamientos para recibir ayuda urgente, mientras se emplean todos los medios disponibles para contener unas llamas que avanzan sin control.
Última hora de los incendios en Castilla y León
Los medios aéreos vuelven a los doce grandes incendios declarados en Castilla y León
Los medios aéreos de extinción han comenzado a incorporarse de forma progresiva a los doce grandes incendios que afectan a Castilla y León, de los cuales nueve son de nivel 2, en su mayoría en la provincia de León, y tres de nivel 1.
El incendio declarado en La Uña, en la comarca leonesa de Riaño, ha empeorado en las últimas horas y ha sido declarado de nivel 1.
Además, otros seis incendios siguen activos en la Comunidad aunque sin peligro.
En Zamora preocupa el incendio de A Mezquita, en Ourense, que por efecto de un cambio de viento ha entrado en la provincia a través del valle de Hermisende, mientras que en León los esfuerzos se centran en los incendios declarados en la zona norte de la provincia.
El fuego entre Zamora y Ourense sigue descontrolado y el trabajo se centra en salvar casas
El trabajo de los servicios de extinción se ha centrado en la última noche en salvar algunas casas amenazadas en los municipios zamoranos desalojados por el incendio que ha llegado a esta provincia desde la vecina Ourense, un fuego que sigue descontrolado, según han informado a EFE fuentes del operativo de extinción de Zamora.
Por el momento, el fuego no ha llegado a ninguna vivienda, aunque el fuego sigue "descontrolado", con muchos focos en la provincia de Ourense y con dos frentes que han avanzado por los valles de Hermisende y de Pías en la comarca zamorana de la Alta Sanabria, donde ha habido que desalojar a más de 1.700 personas.
Arranca una nueva jornada en la lucha contra el fuego en Castilla y León. La provincia de León sigue siendo la más afectada por el fuego, con cinco incendios en el nivel 2, tres de ellos activos desde el pasado viernes 8 de agosto: el que se originó, probablemente por rayos, en Fasgar, en la comarca de La Magdalena; el de Anillares del Sil, en la zona de Vega de Espinareda; y el de Llamas de la Ribera, que se encuentra como el anterior en investigación, según informa Ical.
A ellos se unen el de Yeres, que ha afectado desde el sábado al entorno de las minas de oro romanas de Las Médulas, y el que comenzó ayer miércoles en Barniedo de la Reina, en el entorno de Riaño. También afecta a la provincia leonesa el de Molezuelas de la Carballeda, que comenzó el domingo en Zamora y afecta a las provincias zamorana y leonesa.
Los otros dos incendios en nivel 2 en Zamora en estos momentos son el de Puercas, activo desde este lunes y cuyo causante fue detenido esta mañana por la Guardia Civil; y el de Castromil, que se originó en la noche del martes en Ourense y ha llegado hasta el territorio zamorano, provocando el desalojo de los municipios de Porto, Barjacoba, Pías, Villanueva de la Sierra y la propia Castromil, en la comarca zamorana de Sanabria.
