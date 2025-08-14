Incendios forestales activos en Castilla y León, en directo: carreteras cortadas, trenes interrumpidos, desalojos y heridos

Según informan desde la Junta y la Delegación del Gobierno, los trabajos llevados a cabo durante la última noche han supuesto una mejora de los seis grandes incendios forestales que asolan la provincia de Zamora y León y también el de Palencia, aún activos y en nivel de gravedad dos y con algunas poblaciones evacuadas, aunque menos que en la jornada de ayer.

En Zamora, en el caso del incendio de Molezuelas de la Carballeda, ayer hubo pequeñas reproducciones en la provincia de Zamora, donde está prácticamente parado y no avanza a estas horas.

Mientras que en el de Puercas, a lo largo de la última noche se ha recorrido gran parte del perímetro de ese incendio con maquinaria pesada, lo que supone un "gran avance", según la Junta.

En el caso de la provincia de León, siguen en nivel dos de gravedad los incendios declarados en Yeres -que afectó al paraje natural y cultural de Las Médulas-, en Llamas de la Cabrera y en Anllares del Sil.