Incendios forestales activos en Castilla y León, en directo: carreteras cortadas, trenes interrumpidos, desalojos y heridos
El incendio de Molezuelas (Zamora) puede convertirse en el peor de España desde 1968
Castilla y León arde y la lucha contra el fuego se recrudece. La comunidad vive una de las jornadas más críticas de este verano, con más de una veintena de incendios activos y seis de ellos en nivel 2 de peligrosidad. Las provincias de Zamora, León y Palencia concentran la mayor parte de los esfuerzos, mientras el viento errático y las tormentas secas complican las tareas de extinción.
El incendio de Molezuelas de la Carballeda-Castrocalbón ya se perfila como el peor registrado en España desde 1968, con cerca de 37.000 hectáreas arrasadas y miles de vecinos evacuados. La situación es tan grave que se multiplican las peticiones para solicitar ayuda inmediata a la Unión Europea.
Última hora del fuego en Castilla y León
Mejora la situación de los grandes incendios durante esta madrugada
Según informan desde la Junta y la Delegación del Gobierno, los trabajos llevados a cabo durante la última noche han supuesto una mejora de los seis grandes incendios forestales que asolan la provincia de Zamora y León y también el de Palencia, aún activos y en nivel de gravedad dos y con algunas poblaciones evacuadas, aunque menos que en la jornada de ayer.
En Zamora, en el caso del incendio de Molezuelas de la Carballeda, ayer hubo pequeñas reproducciones en la provincia de Zamora, donde está prácticamente parado y no avanza a estas horas.
Mientras que en el de Puercas, a lo largo de la última noche se ha recorrido gran parte del perímetro de ese incendio con maquinaria pesada, lo que supone un "gran avance", según la Junta.
En el caso de la provincia de León, siguen en nivel dos de gravedad los incendios declarados en Yeres -que afectó al paraje natural y cultural de Las Médulas-, en Llamas de la Cabrera y en Anllares del Sil.
Los agentes medioambientales critican que la Junta es “incapaz” de mejorar el operativo de incendios pese a duplicar la inversión desde 2022
La Asociación-Sindicato Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León (Apamcyl), federado a Uscal, denuncia la “incapacidad” de la gestión de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal en la gestión de los incendios forestales de la Comunidad pese a duplicar la inversión de 2022.
Y cita la falta de gestión forestal, la desprofesionalización del operativo y la mala gestión de los recursos económicos por parte de los políticos, entre sus quejas.
El fuego de Puercas avanza hacia la Sierra de la Culebra
Las llamas en Puercas (Zamora) se dirigen al noroeste, amenazando la Sierra de la Culebra y forzando dispositivos preventivos para evacuar localidades cercanas. Otro incendio procedente de Galicia complica la situación en la frontera con Orense.
El incendio de Molezuelas roza las 37.000 hectáreas
Según estimaciones del sistema satelital Copernicus, el fuego de Molezuelas de la Carballeda, originado el domingo y de posible origen intencionado, sería el peor registrado en España desde 1968. Gran parte de la superficie afectada corresponde a cereal y rastrojo.
8.000 personas siguen fuera de sus casas en León
Los incendios de Molezuelas de la Carballeda-Castrocalbón y Puercas mantienen desalojadas a miles de personas en la provincia de León. El viento errático y las tormentas secas dificultan el control de las llamas, que avanzan hacia nuevas localidades.
