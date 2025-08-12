Incendios forestales activos en Castilla y León, en directo: desalojos, carreteras cortadas y última hora en Las Médulas

El Ministerio del Interior ha declarado la fase de preemergencia, en situación operativa 1, del Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM) ante los incendios forestales activos en varias comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, y ha convocado una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) para evaluar la situación y coordinar acciones.

La activación de la preemergencia ha llevado además al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias a iniciar un procedimiento de comunicación reforzada con los centros de emergencia de las distintas comunidades autónomas afectadas por el fuego, que ha supuesto, además, la movilización de diferentes recursos de la Administración General del Estado como la Unidad Militar de Emergencias (UME).