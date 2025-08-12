Incendios activos
Incendios forestales activos en Castilla y León, en directo: desalojos, carreteras cortadas y última hora en Las Médulas
Carucedo, Orellán, Voces y Montes de Valdueza están entre las localidades más afectadas
Castilla y León vive horas críticas por cinco grandes incendios activos, con especial preocupación por el que arrasa Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad en El Bierzo. El brusco cambio de viento registrado el domingo disparó el avance de las llamas y obligó a evacuar de urgencia a más de 1.700 personas en siete localidades de León y Zamora. El fuego, empujado por rachas de más de 50 km/h, ha causado daños en viviendas, dejado sin suministro eléctrico a varios pueblos y mantiene en vilo a la población, mientras brigadas, la Unidad Militar de Emergencias y medios aéreos trabajan contrarreloj para frenar su avance.
Última hora de los incendios en Castilla y León
Interior declara la fase de preemergencia ante los numerosos incendios
El Ministerio del Interior ha declarado la fase de preemergencia, en situación operativa 1, del Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM) ante los incendios forestales activos en varias comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, y ha convocado una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) para evaluar la situación y coordinar acciones.
La activación de la preemergencia ha llevado además al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias a iniciar un procedimiento de comunicación reforzada con los centros de emergencia de las distintas comunidades autónomas afectadas por el fuego, que ha supuesto, además, la movilización de diferentes recursos de la Administración General del Estado como la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Afectados por el incendio de Zamora: "Está todo negro y la nube de humo no deja ver"
Afectados por el incendio de Molezuelas de la Carballeda (Zamora) que ha obligado a evacuar o confinar una quincena de localidades en las provincias de Zamora y León han descrito un panorama desolador tras el paso del fuego: "todo negro en el casco urbano y la nube de humo no te deja ver más allá".
El panorama en ese municipio al que también pertenece la localidad de Congosta, que ha tenido que ser desalojada las dos noches del incendio de Molezuelas de la Carballeda, es "desolador", afirman.
Mañueco, sobre los incendios: "Responderemos rápido y de manera generosa; no dejaremos a nadie atrás"
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha interrumpido sus vacions en Cádiz para regresar a Castilla y León y ponerse al frente de la situación contra el fuego, con las provincias de León y Zamora cercadas por las llamas, con cerca de cuatro mil personas desalojadas.
Tras presidirila reunión del Cecopi, lanzaba un mensaje de “esperanza hacia el futuro” y garantizaba que su Gobierno estará en la reconstrucción de todo aquello que se haya visto afectado por los incendios. “Vamos a reponer, vamos a reconstruir todo aquello que se haya perdido, y lo vamos a hacer de manera rápida y de manera generosa”, afirmaba, contundente. Más información aquí.
La Junta se pone manos a la obra para recuperar el destrozo del fuego a Las Médulas
El fuego ha arrasado castaños centenarios de este paraje Patrimonio de la Humanidad además de otros recursos como el aula didáctica de la Junta sobre el monumento Natural de Las Médulas, el mirador de Orellán y varias viviendas. Por suerte, las minas de oro romanas de este lugar no se han visto afectadas.
Desde la Junta ya se han puesto manos a la obra para recuperar cuanto antes todo el valioso patrimonio perdido en este enclave natural y en otros lugares que han sido pasto de las llamas en estos tres trágicos días. Toda l ainformación aquí.
Apoyo interautonómico contra el fuego
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido ayuda a Galicia, que ha confirmado el envío de medios. Madrid también ha ofrecido efectivos para reforzar la extinción en León, Zamora y Ávila.
El viento complica las labores de extinción
Rachas de más de 50 km/h provocaron un avance del fuego diez veces más rápido de lo previsto. Durante la noche, brigadas forestales, la UME y medios aéreos han intentado contener las llamas para evitar que alcancen más núcleos habitados.
Toda la información sobre el tiempo de hoy en Castilla y León aquí
Mejora la situación en Zamora y León aunque siguen evacuadas 3.800 personas
Los medios aéreos de extinción han comenzado a incorporarse de forma progresiva desde las ocho de la mañana de este martes a los diez incendios forestales activos de las provincias de Zamora y León, que han obligado a desalojar la última noche a unos 3.800 vecinos de más de una veintena de localidades.
La situación a lo largo de la noche, con la actuación de los retenes y las cuadrillas nocturnas, ha permitido mejorar la situación, especialmente en el fuego de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), que ha pasado de Zamora a León y la última noche ha obligado a desalojar o confinar una quincena de pueblos de ambas provincias.
Ese fuego, que había arrasado más de 3.500 hectáreas hasta el lunes, antes de que por la tarde empeorara su situación, es el que mejor evolución ha presentado en la provincia de Zamora en la última noche.
Toda la información aquí
Evacuaciones masivas en El Bierzo y Zamora
Más de 1.700 personas han sido desalojadas en las últimas horas por el avance del incendio que arrasa Las Médulas y otras zonas de León y Zamora. Carucedo, Orellán, Voces y Montes de Valdueza están entre las localidades más afectadas.
✕
Accede a tu cuenta para comentar