Incendios forestales activos en Castilla y León, en directo: desalojos y última hora en Las Médulas, El Bierzo, Castrocalbón, La Bañeza...
Un voluntario de 36 años muere atrapado por el fuego en Nogarejas
Castilla y León afronta una jornada crítica por los incendios forestales, con más de 5.000 evacuados en León y cientos en Zamora ante el avance de las llamas en condiciones meteorológicas extremas, que han dejado la muerte de un voluntario, una docena de heridos —varios graves— y numerosas viviendas arrasadas. El viento, las altas temperaturas y el humo mantienen el riesgo muy alto y dificultan las labores de extinción.
Se espera otro día “muy complicado” en la lucha contra el fuego en Molezuelas de Carballeda (Zamora) por las predicciones meteorológicas
La Junta de Castilla y León prevé un día “muy complicado” en la lucha contra el incendio forestal iniciado en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) por las predicciones meteorológicas, con la inestabilidad atmosférica como vientos erráticos y la posibilidad de que haya tormentas por la tarde.
Se trata de un siniestro de gra magnitud y con un perímetro activo en muchos puntos, a lo que se han unido lenguas de fuego “muy virulentas", según informa la directora técnica de extinción durante la noche en este fuego, Mar Lejarraga.
Si bien, destaca que en las últimas horas, los medios terrestres han realizado ataques directos y de fuego técnico, apoyado con el trabajo de maquinaria pesada.
El fuego en esta zona se cobró ayer tarde la vida de un hombre de 35 años en Nogarejas (León), mientras colaboraba con el operativo de extinción del incendio forestal.
Condiciones meteorológicas muy desfavorables
El viento y las altas temperaturas complican las labores de extinción, con rachas de hasta 100 km/h que empujan las llamas hacia nuevas localidades.
Se combate con dureza el fuego en las localidades de Carracedo, Fuente Encalada y Alcubilla de Nogales
En el de Molezuelas de la Carballeda, incendio que en el que en la provincia de León murió ayer un voluntario de las labores de extinción, los desalojados en Zamora son 615 personas de las localidades de Congosta, Alcubilla de Nogales, Villageriz, Carracedo, Fuente Encalada y San Pedro de la Viña.
En ese fuego preocupa especialmente la evolución que presenta en la provincia de León, mientras que en la de Zamora se combate este miércoles por la mañana en los frentes de Carracedo, Fuente Encalada y Alcubilla de Nogales.
El fuego arrasa al menos una decena de viviendas y otras edificaciones en Abejera, muy cerca de la Sierra de la Culebra zamorana
Al menos una decena de viviendas y otras edificaciones han sido arrasadas por las llamas en la localidad zamorana de Abejera, muy cerca de la Sierra de la Culebra de Zamora, que ya hace dos tres veranos sufrió en sus carnes el daño del fuego, conmás de 55.000 hectáreas quemadas.
Abejera ha sido una de las ocho poblaciones de la provincia de Zamora que han tenido que ser desalojadas la última noche por ese incendio forestal, mientras que otros seis pueblos han sido evacuados en el otro gran incendio que se combate en la provincia, el de Molezuelas de la Carballeda.
Seis heridos, dos en la UCI y cuatro en la unidad de quemados,por el incendio de Puercas (Zamora)
De las seis personas heridas el martes en el incendio forestal de Puercas (Zamora) cuando el fuego llegó a la localidad de Abejera dos se encuentran en la UCI del hospital Virgen de la Concha de Zamora y cuatro han sido trasladadas al hospital Rio Hortega de Valladolid, donde hay unidad de quemados, han informado fuentes de la Junta de Castilla y León.
Los heridos eran vecinos evacuados que viajaban en dos vehículos durante el desalojo, uno que demoró la salida y el otro que dio media vuelta cuando partía, según han precisado fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla y León.
Además de estos seis heridos, la virulencia de las llamas a su paso por Abejera la tarde del martes ha hecho que se hayan quemado al menos una decena de viviendas y otras edificaciones en esa localidad del entorno de la Sierra de la Culebra de Zamora, han indicado a EFE fuentes de los medios de extinción presentes en esa localidad, que han calificado de dantesca la situación vivida allí
Situación crítica en León y Zamora
El fuego arrasa miles de hectáreas, obliga a evacuar a miles de vecinos y deja un voluntario muerto y varios heridos graves.
