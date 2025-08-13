Incendios forestales activos en Castilla y León, en directo: desalojos y última hora en Las Médulas, El Bierzo, Castrocalbón, La Bañeza...

La Junta de Castilla y León prevé un día “muy complicado” en la lucha contra el incendio forestal iniciado en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) por las predicciones meteorológicas, con la inestabilidad atmosférica como vientos erráticos y la posibilidad de que haya tormentas por la tarde.

Se trata de un siniestro de gra magnitud y con un perímetro activo en muchos puntos, a lo que se han unido lenguas de fuego “muy virulentas", según informa la directora técnica de extinción durante la noche en este fuego, Mar Lejarraga.

Más de 4.000 personas evacuadas en León por el incendio de Molezuelas

Si bien, destaca que en las últimas horas, los medios terrestres han realizado ataques directos y de fuego técnico, apoyado con el trabajo de maquinaria pesada.

El fuego en esta zona se cobró ayer tarde la vida de un hombre de 35 años en Nogarejas (León), mientras colaboraba con el operativo de extinción del incendio forestal.