Incibe alerta de la existencia de grupos online que promueven trastornos de la conducta alimentaria entre menores

La línea 017 del servicio ‘Tu ayuda en ciberseguridad’ del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) asistió a una usuaria que contactó tras tener constancia de la existencia de grupos y canales, en diferentes servicios de mensajería instantánea, en los que se fomentaban los trastornos de conducta alimentaria, como la anorexia y la bulimia.

En estos grupos se incluían las palabras clave Ana para referirse a la anorexia y Mía para aludir a la bulimia y estaban formados por decenas de personas, entre las que se encontraban menores de corta edad, que recibían insultos y comentarios despectivos animándolos a llevar a cabo diferentes acciones perjudiciales para la salud.

La usuaria indicó a Incibe que había encontrado estos grupos porque en el pasado tuvo un TCA y estaba buscando grupos de apoyo en los que poder formar parte y ayudar compartiendo su experiencia de forma positiva.

Sin embargo, al descubrir el tipo de contenido que circulaba en dichos espacios, se alarmó profundamente y quería saber cómo actuar para proteger a los menores involucrados, por lo que decidió ponerse contacto con el teléfono 017 de Incibe.

Desde el servicio ‘Tu Ayuda en Ciberseguridad’ le aconsejaron que reportara los grupos en las diferentes redes sociales y plataformas, así como que no difundiera ese tipo de contenidos perjudiciales y que guardara todas las evidencias posibles.

También la instaron a notificar lo ocurrido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a que informara a las personas del grupo sobre los diferentes canales de ayuda disponibles, ya que es esencial que no se sientan solas y puedan recibir asistencia especializada.

Además, en el caso de conocer a alguno de los menores que formaba parte del grupo, le recomendaron que avisara a sus padres o adultos de confianza y que, si conoce a alguien en riesgo de padecer estos trastornos, vigile los cambios de comportamiento, aislamiento, peso o ejercicio excesivo, informa Ical.