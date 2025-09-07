Incibe ayuda a una menor a la que agredieron y difundieron el vídeo de la agresión a través de Telegram

El Instituto Nacional de Ciberseguridad, Incibe, ayudó a una menor a la que agredieron y, posteriormente, difundieron el vídeo de esa agresión a través de un grupo de la red social Telegram.

La madre de la niña se puso en contacto con la Línea de Ayuda de Ciberseguridad, a través del teléfono 017, donde explicó que su hija había sido víctima, meses atrás, de una agresión por lo que había interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil y que, finalmente, consiguieron solucionar la situación de forma amistosa.

Posteriormente, habían descubierto que existía un vídeo de esa agresión que estaba siendo difundido a través de un grupo de la red social Telegram que se dedicaba a compartir contenido violento y racista.

A pesar de que habían intentado acceder a ese grupo, les había resultado imposible dado que era de carácter privado y era necesaria una invitación, motivo por el que decidieron contactar con Incibe.

Tras informar a la madres que esos hechos son constitutivos de delito, recomendaron guardar la calma y recabar todas las evidencias posibles, además de presentar una nueva denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

También recomendaron reportar el grupo a Telegram a través del correo abuse@telegram.org y avisar a los padres del resto de menores implicados y al colegio para que tomen medidas y realicen actividades de información y concienciación con el objetivo de que los menores sepan que compartir o participar en canales con ese tipo de contenidos inadecuados de peleas entre menores y comentarios xenofóbicos pueden ser constitutivos de delito.

Por último el Incibe también pidió a los padres de la menor que buscasen en otras redes sociales por si el vídeo hubiese sido compartido también a través de ellas y, en ese caso, reportarlo a los proveedores, ejercer el Derecho al Olvido en caso de localizarlo a través de buscadores y, si fuese necesario, acudir a la Agencia de Protección de Datos y solicitar la retirada del contenido violento.