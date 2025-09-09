Se intensifica el reparto de alimento entre la fauna silvestre en zonas afectadas por los incendios forestales

Los celadores de Medio Ambiente, coordinados por la Dirección Técnica de la Reserva Regional de Caza de Riaño, llevan una semana con el reparto de alimentos en los cuarteles afectados por el incendio forestal.

Las actuaciones, que se están llevando a cabo en los cuarteles de Boca de Huérgano, Portilla de la Reina y Vegacerneja, consisten en el reparto de heno y paja, cereal y pienso vitaminado; y piedras de sal en lugares estratégicos con la finalidad de mejorar la calidad del hábitat de los terrenos incendiados. Para la realización de los aportes se han seleccionado puntos del territorio donde la fauna silvestre muestra preferencia, tales como inmediaciones de los cursos de agua, collados, vaguadas frescas, etc.

Los productos alimenticios aportados tienen como objetivo mejorar el estatus sanitario de la fauna silvestre. Por esta razón, además de la ración de volumen que supone el heno y la paja, los aportes de alimentos se basan en productos de alto valor nutricional, mediante pienso a base de cereal y leguminosas, y complementos alimenticios de elevado contenido en proteína, vitaminas y sales minerales.

Si bien la fauna silvestre es capaz de sobrevivir en condiciones adversas mediante la búsqueda de fuentes alimenticias en otros lugares no afectados por el incendio, desde el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León se trabaja con la premisa de evitar desplazamientos o nomadeos de la fauna silvestre hacia otros territorios. De esta forma se garantiza la fidelización de estas poblaciones a sus áreas de campeo habituales.

Además, con el aporte y suplementación alimenticia por parte de la Junta de Castilla y León se persigue evitar que la fauna silvestre pueda ocasionar daños a la agricultura, esto es, que se acerque a los núcleos habitados en busca de alimentos en las huertas o cultivos familiares.

Por otra parte, y por razones de sanidad animal, la selección de los puntos de alimentación se ha realizado de tal forma que se evite el contacto entre la fauna silvestre y el ganado doméstico, coordinando estas actuaciones con los ganaderos de la zona.

Los trabajos, que por la falta de accesibilidad estas zonas de alta montaña, deben realizarse de forma manual, seguirán realizándose durante todo el otoño, a la espera de las ansiadas lluvias otoñales, que favorecerán el rebrote de la vegetación herbácea.