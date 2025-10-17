Investigado un furtivo por caza ilegal en la reserva de la Sierra de la Culebra

La Guardia Civil investiga a un hombre como presunto autor de un delito contra la flora y la fauna, al practicar la caza de forma ilegal en el término municipal de Boya (Zamora), en la Reserva Regional de la Sierra de la Culebra.

El día 30 del pasado mes de septiembre, celadores de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León avisaron al Seprona de que habían escuchado un disparo dentro de la Reserva. Una patrulla de la Benemérita se desplazó hasta Boya para localizar al autor del disparo.

Los celadores apuntaron la posibilidad de que el cazador estuviera camuflado en el paraje de las Vacas donde, finalmente, fue localizado, tumbado en el suelo.

La Guardia Civil se incautó de un rifle de caza con mira telescópica, cartuchos, visor térmico, telémetro laser, cámara de fotos, un dron y otros utensilios usados para la caza mayor, según enumeraron fuentes de la Comandancia de Zamora.

Al investigado, vecino de Madrid y natural de Toledo, se le imputa un delito contra la flora y fauna, ya que carecía de licencia de caza de Castilla y León, precinto de caza mayor del coto en el que se encontraba y autorización titular del coto de caza, certificando que los actos descritos correspondían a una acción de caza furtiva.

La actuación se hizo conjuntamente con los celadores de la Junta de Castilla y León, que se encontraban trabajando dentro de la reserva Sierra de la Culebra, en la localidad de Boya.

La acción descrita se encuentra tipificada en el artículo 335 del Código Penal como un Delito contra la Flora y Fauna. Las diligencias fueron remitidas ayer al Juzgado de Instrucción y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Zamora, además de informar de las infracciones al Servicio Territorial de Medio Ambiente.