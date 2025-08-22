Investigado un varón de 57 años por su presunta implicación en un incendio forestal en Valduvieco (León)

El Equipo del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de León, en coordinación con los Agentes Medioambientales de la Junta de castilla y León, investigaron en el día de ayer a un varón de 57 años de edad, vecino de Valduvieco, como presunto autor de un incendio forestal producido el pasado 16 de agosto en la localidad, perteneciente al término municipal de Gradefes.

La investigación se debe a que el varón estaba realizando labores agrícolas con una cosechadora en una finca particular a menos de 400 metros de una masa forestal, en época de peligro alto de incendios forestales, sin tener los medios suficientes y obligatorios en caso de algún conato de incendios, informa Ical.

El incendio se produjo el pasado día 16 y quedó sofocado al día siguiente, tras afectar a dos hectáreas de monte bajo y cultivo y requerir para su extinción la intervención de agentes medioambientales con dos autobombas.

El investigado, junto con las diligencias instruidas por el Seprona, serán puestas a disposición del Juzgado de Guardia de León y la Fiscalía de Medio Ambiente de León.