Investigan al propietario de una yegua por maltrato animal en la zona de 'El Baldío' (Segovia)

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Segovia investigaron al propietario de una yegua como presunto autor de un delito de maltrato animal en la zona de ‘El Baldío’. Presentaba heridas en las patas y, a través del aviso de un ciudadano, la Guardia Civil tuvo conocimiento de que el animal llevaba varios días tumbado sin poder levantarse.

Una patrulla se trasladó al lugar y localizó a la yegua muerta. Presentaba heridas abiertas en las patas delanteras y traseras, sin signos de haber recibido tratamiento veterinario alguno. Se realizaron las oportunas gestiones localizando al propietario, quien manifestó que las lesiones se produjeron al quedarse atrapado el animal en un paso canadiense, y que le había tratado un veterinario de las lesiones.

De las gestiones realizadas se pudo comprobar que el animal no había recibido dicho tratamiento veterinario, por lo que se procedió al inicio de una investigación del propietario y responsable del animal como supuesto autor de un delito de maltrato animal, al no facilitar los cuidados adecuados.