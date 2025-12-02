Isabel Blanco anima a los jóvenes con raíces castellanas y leonesas a sumarse a programas de retorno

La vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, animó a los jóvenes con raíces castellanas y leonesas a sumarse a programas de retorno como ‘Pasaporte de vuelta’ o ‘Volver a Castilla y León’, así como a alguno de los de estancias temporales, disponibles para todas las franjas de edad.

Asimismo, aseguró que la Junta estudiará la posibilidad de extender al exterior la versión online del Programa Interuniversitario de la Experiencia.

La vicepresidenta del Gobierno autonómico mantuvo, durante el viaje institucional a Argentina, los últimos dos encuentros con comunidades de castellanos y leoneses en Buenos Aires. El primero se produjo en el Centro Región Leonesa y el segundo, en el Centro de Zamora. Estas dos reuniones se suman a las otras tres celebradas con los miembros del Centro Castilla y León de Mar del Plata y los centros de Salamanca y Burgos, ambos en la capital del país.

Además mantuvo dos encuentros con responsables de dos grandes empresas que cuentan con una fuerte presencia tanto en la Comunidad como en Argentina, a quienes animó a continuar invirtiendo, expandiéndose y creando empleo en Castilla y León.

En primer lugar, y según informó la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades a través de un comunicado remitido a Ical, Blanco se reunió con el CEO de Vivunt Pharma en el país hispanoamericano, Mario Galliano, con quien analizó las actividades y proyectos del grupo farmacéutico en la Comunidad, así como la posibilidad de continuar intensificando esa relación económica con Castilla y León.

Vivunt, perteneciente al grupo Virixene, cuenta con una planta en Villadangos del Páramo, en la provincia de León, donde desembarcó hace apenas cuatro años y comenzó su actividad el pasado año, tras realizar una inversión cercana a los 20 millones de euros. La empresa está especializada en medicamentos oncológicos estériles en viales liofilizados y líquidos y su objetivo es alcanzar los 60 trabajadores en los próximos años.

A continuación, Isabel Blanco visitó una de las plantas que la multinacional española Gestamp tiene en Buenos Aires junto a la directora corporativa de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing, Mireia Arroyo de la Parte, y el director de Mercosur de Gestamp, Miguel Ángel Vicente, entre otros responsables de la compañía.

Gestamp es una multinacional especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de componentes metálicos de alta ingeniería para los principales fabricantes de vehículos, que tiene una importante presencia en Castilla y León. La compañía desarrolla productos con un diseño innovador para producir vehículos más seguros y ligeros, que ofrecen menos consumo de energía e impacto ambiental. Sus productos cubren las áreas de carrocería, chasis y mecanismos.

La empresa está presente en 24 países con 115 plantas de producción, 13 centros de I+D y una plantilla de más de 43.000 empleados en todo el mundo. En Castilla y León, Gestamp cuenta con dos plantas, ubicadas en las provincias de Burgos y Palencia, que emplean en conjunto a más de 400 personas.

Encuentro con emprendedores

Además, la vicepresidenta de la Junta también mantuvo un encuentro con Asociación Castellana y Leonesa de Empresarios (Acyle) de Argentina, una entidad que integra a emprendedores con estrecha relación con la Comunidad y cuya creación se impulsó hace 18 años desde la Consejería de Economía.

Estas agrupaciones —también hay Acyle activas en México o Chile, entre otras— colaboran con la Junta a través de su participación en misiones comerciales o programas de financiación. La vicepresidenta les trasladó la importancia de seguir fortaleciendo una relación económica ya de por sí estrecha y de seguir difundiendo el talento castellano y leonés en un país tan vinculado a España como es Argentina.