Isabel Blanco expone como una referencia "internacional" los servicios sociales de Castilla y León

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha expuesto que los servicios sociales de la Comunidad son un "referente a nivel internacional".

En el marco del Foro Gaceta de Servicios Sociales 'Retos tecnológicos para el cuidado de las personas', Blanco ha señalado que una de las prioridades del Gobierno castellanoleonés es la apuesta por las personas, el cuidado de las personas dependientes, mayores y discapacidad.

Una clave que ha apoyado comentando lo establecido en los presupuestos en esta materia, señalando que las partidas de la Consejería de Familia para el próximo año alcanzan los 1.524 millones de euros, una cifra que permite superar por primera vez la barrera de los 1.000 millones destinados a la atención a personas mayores, dependientes y con discapacidad.

Estas cifras hacen que sean más de tres millones de euros diarios dedicados a la atención social los que destina la Junta de Castilla y León, entre los que ha destacado la inversión en nuevas tecnologías y la transformación que se ha producido a través de ellas.

La responsable autonómica ha puesto el foco en la transformación tecnológica que han experimentado los servicios sociales en los últimos años. Ha subrayado en este sentido herramientas como el CATDISS, que integra 4.480 entidades, 2.100 centros y más de 5.700 servicios accesibles “a un clic” desde el móvil.

Asimismo, ha resaltado la implantación de la teleasistencia avanzada gratuita, con un contrato valorado en 74,3 millones y de la que ya se benefician más de 62.000 personas con tecnologías que ya están algunas incorporadas y otras se incorporarán a la vida diaria de las personas mayores, como robots sociales, estaciones de telemedicina, andadores inteligentes, inodoros adaptados o sistemas de ayuda para camas.

Todo bajo un compromiso de la Junta que ha reafirmado la vicepresidenta con la mejora continua de los servicios sociales en términos de transformación, visibilidad y situar estos servicios en el lugar "que merecen".