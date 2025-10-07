Iveco nombra a Cristina Sánchez Muñoz nueva directora de su fábrica en Valladolid

Iveco anuncia, a efecto 1 de octubre, a Cristina Sánchez Muñoz como nueva directora de la planta de Valladolid. Este nombramiento refuerza el posicionamiento estratégico de la marca en España y refleja su apuesta por el talento con visión tecnológica, la eficiencia industrial y el liderazgo femenino en el sector.

Cristina Sánchez Muñoz cuenta con una amplia trayectoria de más de dos décadas en el sector industrial y, en concreto, de la automoción, desempeñando cargos de responsabilidad en grandes compañías. Inició su carrera en Grupo Antolín, donde ocupó diferentes posiciones de liderazgo durante más de 17 años, entre ellas la dirección de Operaciones Industriales, la estrategia de Advanced Manufacturing 4.0 y la gestión de Relaciones Institucionales y de marca. Posteriormente, fue Senior Manager en Grant Thornton España, liderando proyectos de transformación digital, operaciones y movilidad para clientes del sector. Más tarde, asumió la posición de Global Head of Lean & Industrial Technology en Teka Group, diseñando e implantando estrategias de excelencia operativa y digitalización en nueve plantas de siete países.

A lo largo de su trayectoria, Cristina ha trabajado en la integración tecnológica, la automatización de procesos, la gestión de operaciones globales, la mejora continua y la eficiencia energética, además de haber ocupado cargos de representación sectorial en Sernauto, donde presidió la Comisión de Estrategia y Lobby del sector de

componentes.

Desde su nueva posición en IVECO, Cristina Sánchez liderará la gestión integral de la planta de Valladolid, con el foco en reforzar la eficiencia operativa, la calidad de los procesos, la sostenibilidad de la producción y la incorporación de nuevas tecnologías que sitúen a la fábrica como referente de innovación en Europa. Además, su liderazgo pone de manifiesto el compromiso de IVECO con la diversidad y el talento femenino en puestos de alta dirección.

“Es un honor asumir la dirección de la planta de Valladolid en un momento clave para el sector y para IVECO,” ha declarado Sánchez Muñoz. “Mi compromiso es seguir impulsando la excelencia de nuestras operaciones, fortalecer la competitividad de la fábrica, consolidándola como un referente estratégico en el Grupo, así como contribuir desde la producción a un transporte del futuro más sostenible.”