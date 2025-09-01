Jesús Calleja, copiloto ideal en Castilla y León para un viaje en BlaBlaCar

El aventurero leonés Jesús Calleja es la opción escogida, por excelencia, por los castellanos y leoneses para compartir trayecto en coche, según la última encuesta realizada por la plataforma de viajes compartidos BlaBlacar, en la que Calleja se lleva el 50 por ciento de los votos.

Con su estilo cercano y su pasión por la naturaleza, el leones es el favorito entre la lista de famosos con los que poder viajar, y le siguen la humorista segoviana Eva Hache (28 por ciento), que promete risas aseguradas durante el trayecto, y Frank Cuesta (25 por ciento), conocido por su defensa de los animales. Completan el top 5 la empresaria Carmen Lomana y el creador de contenido Daniel Alonso, más conocido como “Plex”.

En cuanto al destino, los castellanos y leoneses escogen Puebla de Sanabria (Zamora) como su favorito para enseñar a un compañero de viaje, con un 32 por ciento de los encuestados.

Le siguen Frías (Burgos), con su castillo y su puente medieval (16 por ciento), y la villa segoviana de Pedraza (10 por ciento), famosa por su encanto y sus conciertos de las velas.

En el ámbito político, los usuarios de la plataforma prefieren al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que encabeza la lista de políticos con los que compartirían coche (11 por ciento), seguido por José María Aznar (8 por ciento) y el actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que obtiene un 3 por ciento, informa Efe