La Junta anticipa un aumento “muy relevante” para reforzar la lucha contra incendios

La Junta de Castilla y León contempla un “importante” crecimiento, con una subida “muy relevante” de las partidas de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026 que prepara el Ejecutivo y que prevé enviar a las Cortes antes del 15 de octubre, como recoge el Estatuto de Autonomía. Su objetivo será seguir “reforzando” el operativo de lucha contra incendios, la mejora de las condiciones de los “bomberos forestales”, así como algunas iniciativas más.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, anticipó el aumento del presupuesto de Medio Ambiente en las próximas cuentas porque aseguró este departamento “va a poder abordar importantes actuaciones en este ámbito”, si bien no quiso ofrecer el detalle sobre la distribución de los recursos financieros.

Uno de los elementos que recogerá el presupuesto de Medio Ambiente es el reconocimiento de la categoría de bombero forestal de los trabajadores del operativo de la Comunidad, si bien Fernández Carriedo no cuantificó su impacto en las cuentas. Además, señaló que la “idea” con la que trabajan es que se apruebe esta demanda del sector, que las Cortes exigieron por unanimidad la semana pasada a través de una iniciativa de la oposición, si bien no garantizó que vea la luz antes de final de año.

Asimismo, el titular de Hacienda explicó que la Junta pretende “seguir reforzando” los acuerdos suscritos en 2022 para mejorar el operativo de lucha contra incendios de la Comunidad, que recordó ha supuesto ya “importantes incrementos” en los fondos destinados a esta materia. Por ello, avanzó que en 2026 se verá ampliado “más”, con ”créditos importantes", no sólo para mejorar las condiciones de los bomberos forestales, sino también para otras actuaciones y programas que anunciarán en unos días cuando se conozcan los presupuestos.

Precisamente, el consejero portavoz aseguró que por “prudencia” y “responsabilidad” la Junta entiende que es “oportuno” dar una “oportunidad” al Gobierno para que remita la información y variables actualizadas para cerrar el acuerdo del límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, que sirve de base para los nuevos presupuestos. Por ello, justificó que no se haya presentado ya para intentar “acertar” en mayor medida. “Queremos cumplir los plazos”, dijo.

De hecho, precisó que el Gobierno no ha fijado la subida de los salarios de los empleados públicos para este año, ni para 2026, ni tampoco ha actualizado el objetivo de déficit para el siguiente año, ya que señaló no se ha celebrado una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera este verano, ni tampoco se han registrado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026.

No obstante, si esta información y otra pendiente “llega a tiempo” se podrán resolver algunas “incógnitas” e incorporarla al ‘techo de gasto’, pero si no se aprobará por la Junta y se remitirá a las Cortes con los últimos datos disponibles. Hasta el momento, la Junta contempla un déficit del 0,1 por ciento del PIB, equivalente a unos 80 millones, y unas entregas a cuenta de unos 9.500 millones.

Datos que animan

De esta forma, Fernández Carriedo subrayó que en la última semana la Junta ha recibido algunos “datos positivos” que les anima en la elaboración del ‘techo de gasto’ y los presupuestos, que insistió llegarán en plazo a las cortes. Así, recordó el aval de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) a un cuadro macroeconómico “fiable” que contempla un crecimiento del 2,8 por ciento para este año y a un 2,2 por ciento para 2026.

También, aludió a la evolución de la deuda que según el Banco de España se sitúa en el 18,8 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) frente al 21 por ciento de media nacional o a la calificación crediticia 'A3' de la agencia Moody's' por su “solvencia” y “buena ejecución presupuestaria”.

Por ello, en esta “fase final” para elaborar un "buen” presupuesto aprovechó para pedir el “respaldo y apoyo" de los grupos parlamentarios, ya que señaló la “prioridad” es que las cuentas garanticen la “calidad” de los servicios públicos y permitan seguir creciendo y generar empleo para reducir el paro. A esto añadió el compromiso con el mundo rural o el refuerzo del operativo de lucha contra incendios forestales.

En materia fiscal, el consejero de Hacienda enmarcó en la capacidad normativa de cada comunidad las cuatro nuevas deducciones autonómicas en el IRPF para 2026 anunciadas por Andalucía, entre ellas los 100 euros por los gastos veterinarios de los animales de compañía o por la matrícula en escuelas deportivas, gimnasios o federaciones. Fernández Carriedo señaló que comparten con esta autonomía la apuesta por la bajada de impuestos para que los ciudadanos tengan más dinero en sus bolsillos.