La Junta avanza en la construcción del edificio de consultas externas del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

La Junta de Castilla y León continúa avanzando en el proyecto de ampliación y mejora de las instalaciones del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Actualmente se está trabajando en la construcción del nuevo edificio de consultas externas, actuación que forma parte de la Fase III del plan global de modernización del hospital, que cuenta con una inversión prevista de 50 millones de euros.

Este nuevo edificio, que se levanta en la parcela resultante tras la demolición del antiguo Hospital Clínico, albergará los servicios ambulatorios de consultas externas, gabinetes de exploración, laboratorios y hospital de día, así como áreas administrativas y unidades de soporte asistencial (archivo, docencia, salón de actos, investigación y gestión administrativa). Además, contará con servicios generales como, por ejemplo, una cafetería, que estará situada en la planta baja en un área próxima al acceso principal.

Esta nueva edificación ha experimentado una ampliación de superficie cercana al 50 % respecto a lo inicialmente previsto, con el fin de dar una mejor respuesta a las nuevas necesidades asistenciales.

Con esta actuación, el Gobierno autonómico reafirma su compromiso con una sanidad pública moderna, accesible y sostenible, y garantiza que Salamanca cuente con unas instalaciones que humanizan los espacios y permiten adaptarse con flexibilidad a futuras necesidades asistenciales y tecnológicas.

Atención hospitalaria de referencia

El Plan Director del Hospital Universitario de Salamanca, con una inversión total superior a 331 millones de euros -de los que más de 252 millones se destinan a obra y 78 millones a equipamiento hasta la fecha- le sitúa como un referente en cuanto a infraestructuras sanitarias y dotación de alta tecnología médica. El Complejo Asistencial cuenta con 900 camas, 25 quirófanos, 90 puestos de urgencias, 1.067 plazas de aparcamiento -de los cuales 530 han sido puestas a disposición esta legislatura-, un helipuerto y una superficie construida cercana a los 180.000 m², lo que lo convierte en uno de los centros más avanzados a nivel nacional, contribuyendo también al liderazgo de la sanidad castellana y leonesa en cuanto a sostenibilidad, eficiencia energética y redes de infraestructuras hospitalarias.

Además, durante esta legislatura se ha dotado a este hospital con tecnología de última generación, como dos nuevos aceleradores lineales para tratamientos oncológicos, una resonancia magnética, un TAC simulador, un PET-TAC (que se suma al previamente instalado), así como un angiógrafo vascular, una gammacámara, un Spect-CT y escáneres para anatomía patológica y patología digital. El centro dispone también de una sala de radiología avanzada, cirugía robótica, robot para la elaboración de fármacos en hospital de día, sistemas automatizados de dispensación de medicamentos en diferentes unidades, un exoesqueleto pediátrico y tecnología HIFU para el tratamiento del párkinson y el temblor esencial, una prestación disponible para pacientes de toda la Comunidad.

El Complejo Asistencial salmantino es referencia para las áreas de salud de Salamanca, Ávila y Zamora, y atiende a más de 318.000 habitantes, además de una población aproximada de 36.000 estudiantes universitarios durante el curso académico, siendo también centro de referencia nacional en cardiopatías familiares, trasplante de páncreas y terapias CART-T.