Junta y Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo estudian mejorar el acceso al núcleo urbano por el puente medieval

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, y el alcalde de Villafranca del Bierzo, José Manuel Pereira, han mantenido una reunión de trabajo en la que han abordado las actuaciones necesarias para mejorar la accesibilidad al núcleo urbano desde la N-6 y avanzar en la protección del patrimonio histórico de la localidad.

Durante el encuentro, el consejero ha mostrado su compromiso de colaboración institucional mediante un estudio que se presentará antes de finalizar el año y que permitirá impulsar los trabajos técnicos que permitan determinar la solución más adecuada para el acceso al puente medieval —de titularidad municipal—, situado en pleno centro de Villafranca.

Sanz Merino ha subrayado que “este avance permitirá contar con una base técnica precisa y realista, imprescindible para adoptar cualquier decisión futura sobre la alternativa más viable, garantizando tanto la seguridad como la preservación de los valores históricos y urbanos del municipio”.

El encuentro ha servido para consolidar una hoja de ruta conjunta basada en la cooperación y en la gestión útil, con el objetivo de seguir mejorando la movilidad en Villafranca del Bierzo y ofrecer soluciones que respondan a la realidad del municipio y a sus necesidades de futuro.

La Junta mantiene así su línea de trabajo centrada en la eficacia, la responsabilidad y el apoyo a los municipios, acompañando a los ayuntamientos en la búsqueda de soluciones viables y respetuosas con el entorno patrimonial.

Actuaciones recientes en apoyo al municipio

La Junta ha realizado varias actuaciones en respuesta a las solicitudes municipales. En 2017, el Ayuntamiento recibió una subvención directa de 30.000 euros para la redacción de un estudio de alternativas de acceso desde la N-6.

En 2024, se llevó a cabo una mejora del firme en la Calle Cotelo como actuación excepcional ligada a la celebración de Las Edades del Hombre y al flujo adicional de visitantes por valor de 48.000 euros. Por otro lado, la Junta estudia también la concesión de una ayuda para el arreglo del viaducto sobre el río Burbia, con el compromiso de que el Consistorio actualice una memoria valorada en 48.927 euros.