El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, anunció hoy en Munich (Alemania) que en los próximos meses se pueden hacer realidad inversiones por 350 millones de euros en la Comunidad, que generarán 1.100 empleos, por parte de empresas alemanas de los sectores de la biotecnología suministros de automoción, defensa y seguridad. “En definitiva, un compromiso en materia de innovación para esta tierra”, dijo.

Carriedo, de viaje por Alemania para captar inversores para la Comunidad, destacó que “han identificado empresas con verdadero interés en invertir en Castilla y León” y explicó que con algunas de estas compañías ya habían mantenido reuniones previas en la Comunidad, y “hoy en Alemania”.

El consejero portavoz presentó las oportunidades que ofrece Castilla y León como “socio estratégico” y como destino para la inversión de empresas alemanas. La presentación en Munich reunió a asociaciones empresariales, fondos de inversión y empresas interesados en invertir en Castilla y León. Tras la exposición del consejero, se celebraron reuniones bilaterales con empresas y asociaciones para explorar proyectos concretos, “con una inversión potencial que alcanzaría los 350 millones de euros y la creación de 1.100 empleos en los sectores de biotecnología suministros de automoción, defensa y seguridad”. informa Ical.

Asimismo, a lo largo de la jornada se celebraron encuentros específicos con las empresas alemanas Wacker, Rheinmetall, Kiecker y Quantum para la captación de inversiones y proyectos empresariales en la Comunidad.

Esta iniciativa se enmarca en el refuerzo a la captación de inversiones internacionales, que está incluido en el Marco de Actuaciones para el impulso a la Internacionalización, aprobado el pasado mes abril por la Junta, para hacer frente a las medidas proteccionistas en el mercado internacional y que refuerza el V Plan de Internacionalización 2022-2027.

Alemania ha realizado inversiones en la Comunidad por valor de 200 millones de euros en el periodo comprendido entre 2020 y 2025, especialmente dirigidas a equipamientos de suministro de energía eléctrica, en actividades profesionales científicas y de tecnología, en el área específica de la avicultura, en maquinaria para mantenimiento y reparación de vehículos a motor, en la fabricación de productos metálicos, y en servicios especializados de ingeniería.

En concreto, el área de internacionalización del Instituto para la Competitividad Empresarial, ICECYL, mantiene 1.017 proyectos activos interesados en invertir en Castilla y León, de los cuales 215 están en distintas fases de ejecución. De estos, Alemania mantiene intereses empresariales en la Comunidad a través de 39 proyectos activos.

Alemania ocupa una posición destacada en la economía mundial, siendo la primera economía de la Unión Europea y tercera del mundo por volumen de PIB. Con casi 85 millones de habitantes, es el 6º cliente de Castilla y León.

La Consejería de Economía y Hacienda, a través del ICECyL, realiza de forma permanente una labor de exploración de posibles inversores internacionales a través de todos los encuentros de promoción y ferias internacionales en las que está presente la Comunidad.