La Junta de Castilla y León coordina la respuesta ante el episodio de lluvias y vientos que afecta especialmente a la provincia de Ávila

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León, informa sobre la evolución del episodio de meteorología adversa que afecta a la Comunidad desde el 13 de noviembre de 2025. Durante este periodo, y hasta las 08:00 horas del día 14, se han registrado únicamente incidencias leves, sin que se hayan producido daños personales ni materiales de especial consideración. La borrasca Claudia continúa influyendo en el territorio con lluvias y vientos significativos, si bien está previsto que los fenómenos meteorológicos pierdan intensidad de manera progresiva durante las próximas horas.

Las precipitaciones han remitido notablemente hoy, especialmente en el Sistema Central y el sur de Ávila y Salamanca, mientras que para mañana se prevé un repunte en estas zonas, pudiendo alcanzarse hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. Los vientos se mantendrán hoy sin grandes cambios y disminuirán su intensidad a partir de mañana, con rachas puntualmente intensas en áreas de montaña. A partir del domingo se espera una mejoría generalizada.

Activación del INUNCYL y emisión del ES-Alert

El día 13 de noviembre, a las 12:00 horas, la Agencia de Protección Civil declaró la alerta meteorológica por vientos y lluvias en todas las provincias de Castilla y León, con vigencia prevista hasta el 16 de noviembre a las 23:00 horas. Ese mismo día, a las 23:12 horas, el Delegado Territorial de Ávila declaró telefónicamente el Plan INUNCYL en situación 1 y, posteriormente, a las 23:49 horas, lo elevó a situación 2 ante la evolución del episodio. A las 23:30 horas se emitió un mensaje ES-Alert en la provincia de Ávila con motivo del aviso rojo de AEMET por lluvias extraordinarias, instando a extremar precauciones y evitar desplazamientos. En la madrugada del 14 de noviembre, a las 01:00 horas, la Delegación Territorial de Salamanca declaró telefónicamente el Plan INUNCYL en situación 1 en su provincia. Los avisos rojos en Ávila finalizaron a las 06:00 horas del día 14, permaneciendo activos durante la jornada de hoy avisos amarillos en distintas zonas de la Comunidad y previéndose mañana un ascenso a nivel naranja en el sur y Sistema Central de Ávila.

Incidencias registradas

Desde el inicio del episodio se han producido diversos incidentes relacionados con las lluvias y los vientos motivados por la presencia de la borrasca, si bien ninguno de ellos ha revestido especial gravedad. A continuación, se detallan los incidentes registrados desde el día 12 de noviembre, fecha en la que se inició la contabilización de los efectos derivados de este episodio:

-24 incidentes relacionados con precipitaciones.

-67 incidentes relacionados con vientos.

No se han producido incidentes asociados a avenidas. Los principales ríos que han mostrado aumentos de caudal han sido el Tormes en Ávila; Bernesga, Curueño, Porma y Yuso en León; Carrión en Palencia; Agadón, Águeda y Mayas en Salamanca; y los ríos Tera y Bibey en Zamora.

Recomendaciones

La Junta de Castilla y León recuerda a la población la importancia de extremar las precauciones durante la persistencia de este episodio meteorológico y atender en todo momento las indicaciones de Protección Civil y de las autoridades competentes. Se recomienda evitar desplazamientos innecesarios, especialmente por áreas de montaña o zonas más afectadas por la lluvia, así como mantenerse informado a través de los canales oficiales. Los consejos de autoprotección están disponibles en la página web institucional de la Junta de Castilla y León.

Estar precavidos

Por su parte, el presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García aseguró que “hay que estar precavidos ante las tormentas o lluvias que pueda haber esta tarde” en la provincia de Ávila, si bien reconoció que “poco a poco van bajando los niveles de los cauces y eso es una muy buena noticia”.

En declaraciones a Ical, explicó que la noche ha sido “bastante tensa, compleja y complicada”, ya que “hasta bien metida la madrugada, en torno a las cuatro y media de la mañana, no ha dejado de llover en algunos territorios”, con la borrasca Claudia azotando principalmente toda la zona del Alberche y el Tormes.

En ese sentido, explicó que los municipios de Navaluenga y El Barco de Ávila registraron un crecimiento “bastante importante de los caudales tanto del Alberche como del Tormes”, si bien la bajada esta mañana a primera hora del nivel de alerta, de roja a amarillo, ha permitido “que se vaya recuperando poco a poco la normalidad, principalmente en la recuperación de las rutas escolares”.

En estos momentos, según expuso, siguen cortadas tres carreteras que de la red secundaria que son titularidad de la Diputación Provincial, la que une los municipios de Navaluenga y San Juan de la Nava, y otros dos en la comarca de Gredos.