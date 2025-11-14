La Junta de Castilla y León declara la Fiesta de la Salchicha de Zaratán como Fiesta de Interés Turístico Regional

La Junta de Castilla y León a la Fiesta de la Salchicha de la localidad vallisoletana de Zaratán la distinción oficial de Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León, según la Orden CYT/1256/2025, de 10 de noviembre, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León. Este reconocimiento supone un importante impulso para la promoción turística del municipio y refrenda el valor cultural, social y gastronómico de una tradición profundamente arraigada en la identidad de Zaratán.

El Ayuntamiento ha mostrado su agradecimiento a todas las instituciones que han contribuido a la consecución de este hito: a la Diputación de Valladolid, y especialmente a su presidente, Conrado Íscar, por su apoyo continuo a la celebración y su compromiso con la promoción de las tradiciones de la provincia; al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por su respaldo a esta declaración que reconoce el valor turístico y patrimonial de la fiesta; y a la Junta de Castilla y León en su conjunto por haber otorgado oficialmente esta distinción tan significativa para el municipio.

El alcalde de Zaratán, Roberto Migallón, ha expresado su satisfacción por este importante logro, afirmando que “la declaración de la Fiesta de la Salchicha como Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León es un reconocimiento al trabajo, esfuerzo y dedicación de todas las personas que, durante décadas, han mantenido viva esta tradición que nos identifica como pueblo.”

Asimismo, ha añadido: “Quiero agradecer especialmente a la Diputación de Valladolid y a su presidente, Conrado Íscar, su apoyo constante, así como al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por este distintivo que sitúa a Zaratán en el mapa turístico regional.”

Finalmente, el alcalde ha subrayado que “este reconocimiento nos anima a seguir trabajando para que nuestra fiesta continúe creciendo, atrayendo visitantes y siendo motivo de orgullo para nuestros vecinos.”

La Fiesta de la Salchicha refuerza así su posición como un referente gastronómico y cultural dentro de Castilla y León, consolidándose como una celebración imprescindible en el calendario festivo regional.

Otros festejos

Además la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha declarado con la figura de interés turístico regional una decena de nuevas fiestas de la Comunidad de varios sectores, que van desde la gastronomía, a la costumbre y la tradición, según una orden publicada este viernes 14 de noviembre en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Así, declara tres en la provincia de Valladolid, además de la de la Salchicha de Zaratán, al Día de Roma, de Becilla de Valderaduey y la Trovada de Habaneras de Mayorga; dos de León, el Festival del Botillo de la Villa de Fabero y la Feria del Pimiento Morrón. Fresno de la Vega; otras dos de Soria, Las Danzas del Paloteo de San Leonardo de Yagüe y la Fiesta del Traslado del Arca (entre Almarza y San Andrés); además de los Carnavales de Piedralaves (Ávila), los Cencerrones de Abejera, en Riofrío de Aliste (Zamora) y la Procesión del Santo Entierro o Procesión del Silencio del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia).