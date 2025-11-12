Educación
La Junta de Castilla y León destina 1,15 millones de euros a las ayudas Erasmus+ 2025-2026
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 11 de diciembre y deberá realizarse a través del formulario web disponible en el Portal de Educación
La Consejería de Educación, que dirige Rocío Lucas, ha publicado este miércoles 12 de noviembre, en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), la nueva convocatoria de ayudas complementarias a las becas Erasmus+ nacionales para el curso académico 2025-2026. De este modo, el departamento que dirige Rocío Lucas continúa fomentando la movilidad del alumnado universitario con la asignación a esta línea de un presupuesto total de 1.150.000 euros.
En concreto, todos los estudiantes de grado, máster y doctorado matriculados en las universidades de Castilla y León que ya hayan sido beneficiarios de las becas del programa de movilidad europeo Erasmus+, y cuya universidad tenga firmados los correspondientes acuerdos interinstitucionales para este curso académico, podrán solicitar esta ayuda. Además, podrán beneficiarse de un anticipo del 50 % de la ayuda concedida, abonándose el resto una vez finalizada y justificada la duración real de la estancia.
Cómo y cuándo presentar la solicitud
Los interesados deberán cumplimentar el formulario accesible a través de la sede electrónica de la Administración y de la aplicación informática disponible en el Portal de Educación y presentarla antes del 11 de diciembre de forma telemática o presencialmente en cualquiera de los registros por ley.
En la convocatoria 2024-2025, resultaron beneficiarios 1.523 alumnos de las universidades de Castilla y León, por un importe total de 1.149.901 euros. En concreto, 508 estudiantes pertenecían a la Universidad de Valladolid; 383, a la Universidad de Salamanca; 294, a la Universidad de León; 207, a la Universidad de Burgos; 63, a la Universidad Pontificia de Salamanca; 39, a la Universidad Europea ‘Miguel de Cervantes’; 12, a la Universidad Católica de Ávila; 16, a IE Universidad; y uno, a la Universidad Internacional ‘Isabel I de Castilla’.
