La Junta de Castilla y León destina 1,15 millones de euros a las ayudas Erasmus+ 2025-2026

La Consejería de Educación, que dirige Rocío Lucas, ha publicado este miércoles 12 de noviembre, en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), la nueva convocatoria de ayudas complementarias a las becas Erasmus+ nacionales para el curso académico 2025-2026. De este modo, el departamento que dirige Rocío Lucas continúa fomentando la movilidad del alumnado universitario con la asignación a esta línea de un presupuesto total de 1.150.000 euros.

En concreto, todos los estudiantes de grado, máster y doctorado matriculados en las universidades de Castilla y León que ya hayan sido beneficiarios de las becas del programa de movilidad europeo Erasmus+, y cuya universidad tenga firmados los correspondientes acuerdos interinstitucionales para este curso académico, podrán solicitar esta ayuda. Además, podrán beneficiarse de un anticipo del 50 % de la ayuda concedida, abonándose el resto una vez finalizada y justificada la duración real de la estancia.

Cómo y cuándo presentar la solicitud

Los interesados deberán cumplimentar el formulario accesible a través de la sede electrónica de la Administración y de la aplicación informática disponible en el Portal de Educación y presentarla antes del 11 de diciembre de forma telemática o presencialmente en cualquiera de los registros por ley.

En la convocatoria 2024-2025, resultaron beneficiarios 1.523 alumnos de las universidades de Castilla y León, por un importe total de 1.149.901 euros. En concreto, 508 estudiantes pertenecían a la Universidad de Valladolid; 383, a la Universidad de Salamanca; 294, a la Universidad de León; 207, a la Universidad de Burgos; 63, a la Universidad Pontificia de Salamanca; 39, a la Universidad Europea ‘Miguel de Cervantes’; 12, a la Universidad Católica de Ávila; 16, a IE Universidad; y uno, a la Universidad Internacional ‘Isabel I de Castilla’.